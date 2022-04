Anna Falchi la fa grossa ai Fatti Vostri: dolce a terra tra le risate (VIDEO)

E’ tempo di festeggiamenti per Anna Falchi che in questo mese celebra un traguardo importante, quello dei suoi 50 anni. Ma oggi, nella puntata de I fatti vostri, il dolce appena preparato da Knam non era per la conduttrice, forse per tutta la squadra che avrebbe voluto assaggiare quella delizia arrivata dal grande pasticcere. Non c’è stata possibilità di fare un piccolo assaggino visto che Anna Falchi ha regalato un momento parecchio trash nel programma di Rai 2. Cose che possono capitare ovviamente, soprattutto se si va in onda in diretta. La conduttrice, dopo aver seguito i passaggi del profiteroles nella puntata de I Fatti vostri del 29 aprile 2022, ha deciso di fare una bella passerella con questo dolce, per farlo ammirare anche a Salvo Sottile e a tutti gli amici del programma. Peccato però, che proprio all’ultimo, la Falchi abbia commesso un piccolissimo errore di valutazione e via la torta cade giù. Tutte le palline del profiteroles si sono schiantate a terra e addio al dolce appena preparato da Knam!

“Una pallina per uno, mi sa che è sufficiente giusto per il pubblico” ha detto Anna Falchi avvicinandosi ai suoi colleghi che avevano già l’acquolina in bocca. Ma la pallina non è stata distribuita a nessuno visto che il profiteroles ha fatto una bruttissima fine!

Anna Falchi rovescia a terra la torta preparata da Knam

“Che sacrilegio” ha commentato Anna Falchi tra le risate. E Salvo Sottile ha scherzato facendo notare di non essere l’unico a creare dei piccoli disastri! “Mi dispiace tanto” ha detto Anna Falchi dopo che parte del dolce era stato comunque recuperato da terra! Salvo Sottile ha concluso scherzando: “Finirà a torte in faccia”.