Maria de Filippi sente odore di truffa e mette in guardia Bruno, anche Tina sospetta

Da un paio di mesi il signor Bruno è tornato a Uomini e Donne in cerca dell’amore. Il signore, che è molto attivo, è stato anche sindaco del paese in cui vive, continua a pensare che nel programma di Canale 5 possa trovare l’amore. Ha però una condizione: vuole che la dama in questione, vada a vivere con lui. Una richiesta che fino a questo momento, le signore che ha conosciuto, non si sentivano di accettare, tanto che le frequentazioni sono state tutte interrotte. Oggi, Bruno ha spiegato a Maria de Filippi che ci sono state due signore che, dopo averlo visto in trasmissione, lo hanno contattato privatamente, per dimostrarsi interessate a lui. Maria de Filippi ha cercato di approfondire meglio la questione, come se sentisse un po’ puzza di truffa, o quanto meno di sola…

Maria de Filippi e Tina mettono in guardia Bruno

Bruno infatti ha spiegato che queste due signore che lo hanno contattato, una dovrebbe essere di Roma, mentre l’altra è di Rieti gli hanno spiegato che non se la sentono di farsi vedere in televisione e che per questo preferirebbero conoscerlo fuori. Bruno si è mostrato subito entusiasta di questa cosa e ha spiegato a Maria che ci tiene a farlo, convinto di poter trovare davvero la donna con cui passare il resto della sua vita. Maria però non è sembrata molto convinta di questa situazione tanto che ha subito messo in guardia Bruno e poi ha deciso di fargli una proposta. “Che ne dici se noi le facciamo comunque venire qui, voi vi vedete e se hai bisogno di qualcosa ci chiami ma intanto ci siamo qui noi” ha detto la conduttrice promettendo che non ci sarebbero state le telecamere ma ci sarebbe stato comunque l’aiuto di tutta la redazione.

“Ti ringrazio Maria e devo dire anche che entrambe le signore sono pronte a venire a vivere con me, una mi ha anche detto che è la soluzione migliore visto che sta in affitto” ha detto Bruno. Tina, sentendo queste parole ha invitato Bruno a stare in guardia: “Non è tanto normale che una ancora prima di conoscerti ti dica queste cose Bruno, stai attento perchè fuori ci sono persone che possono volere altro” ha detto la Copollari.

Nelle prossime settimane scopriremo se queste donne erano realmente interessate a Bruno oppure no…