Ascolti tv, clamorosa vittoria dell’Isola che batte The Band. Il programma di Rai 1 crolla

Un’altra sfida al venerdì sera tra L’Isola dei famosi e The Band: chi ha vinto questa settimana? Lo scopriamo con i dati di ascolto relativi alla serata del 29 aprile 2022. A vincere la serata, secondo i primi dati arrivati, sarebbe stato il reality di Canale 5. A gran sorpresa, la mossa di spostare l’Isola dei famosi 2022 al venerdì sera ha pagato e Ilary Blasi avrebbe vinto, con tutta la squadra di Canale 5, la serata battendo Rai 1. The Band infatti sarebbe crollato perdendo un milione di spettatori ieri, fermandosi al 13% di share.

Il programma di Rai 1 The Band, è approdato in prime time senza troppe pretese. In un periodo parecchio moscetto, gli ascolti in primavera come sempre calano, il programma di Carlo Conti si è presentato come un vero e proprio esperimento. Il problema è che quando metti dentro tanti nomi, come quelli dei coach e poi anche tre super BIG in giuria, vuol dire che quello che manca è il contenuto vero e proprio del programma ed effettivamente, The Band non sta brillando. Parecchio discutibile anche la scelta delle band protagoniste. Che in Italia ci fosse un problema in questo senso, lo si era capito anche dai successi che mancano da anni, senza i Maneskin, tra i giovani, non ci sarebbe molto altro ecco. Trovare una band di successo è cosa complicata, non a caso anche ad Amici, dopo il successo dei The Kolors, c’è stato poco altro ( tanto da non avere neppure la categoria successivamente). Logico quindi pensare che dopo una prima puntata, in cui il pubblico era anche curioso di vedere i risultati, ci sarebbe stato poi un crollo, soprattutto se appunto, le band, non spiccano per talento.

Gli ascolti del 29 aprile 2022: ecco i dati auditel della prima serata

La seconda puntata di The Band su Rai 1 è stata vista da una media di 2, 4 milioni di spettatori con circa il 13% di share. Al momento non sono ancora arrivati tutti i dati ufficiali della serata.

Non fa molto di più l’Isola dei famosi 2022 ma 2.463.000 spettatori e il 17 % di share bastano a Canale 5 per vincere la serata.

Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.345.000 telespettatori, share 5.94%. NCIS Hawaii 1.002.000, 4.95%. Su Italia 1 Il film Rocky III ha registrato 1.010.000 telespettatori, share 4.82%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.310.000 telespettatori, share 8.11%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 816.000 telespettatori, share 5.16%.

Su Rai 3 La serie Germinal ha registrato 644.000 telespettatori, share 3.06%.