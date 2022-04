Red Canzian stava male, pensava fosse covid ma è iniziato il calvario

Red Canzian sta bene e desidera dirlo forte a tutti ma a Verissimo racconta il suo calvario, racconta quei momenti in cui capiva che non stava bene. Una parte di Red Canzian era ancora lucida mentre lo portavano in ospedale, in sala operatoria. “Questa volta era peggio perché era una infezione ma grazie al cielo siamo a Verissimo a raccontarlo”. Un secondo problema al cuore ma questa volta un batterio era il vero pericolo, l’infezione che bisognava eliminare subito. “Io ero cosciente ma sparlavo, sai io non mi sono mai drogato nella mia vita ma credo sia l’effetto così, vedevo i fiori nelle pareti e mi preoccupavo perché una parte di me era lucida”. La voce di Red Canzian è tornata quella di sempre ma quel 2 gennaio ha rischiato davvero la vita.

Red Canzian a Verissimo

“Il 2 gennaio sono andato a ricevere artisti e performer perché cominciavamo le prove del mio spettacolo, il giorno dopo. Durante la notte del 2 sono stato male e mi è arrivata la febbre. Pensavo fosse Covid, fatto i tamponi ed erano negativi. Il giorno dopo mi sono alzato a fatica e sono caduto per terra. Mia moglie mi ha fatto ricoverare immediatamente. È cominciato un calvario di due mesi. Tante persone hanno pregato per me. I medici mi hanno chiamato Iron Man, quando mi hanno visto uscire dall’ospedale sulle mie gambe. Mi dispiace aver fatto spaventare mia moglie”.

Tutta colpa di un batterio: “E’ entrato nel mio corpo e ha fatto un gran casino. Hanno dovuto aprirmi e pulire tutto. Io credo che il destino e la vita, certe prove le diano a chi può superarle”.

Bea ha fatto un miracolo perché seguiva le prove dello spettacolo con 50 persone e allo stesso tempo seguiva suo marito: “Quindi veniva in ospedale, poi ripartiva…”.

“Ci sono delle cose talmente belle da fare nella vita che non abbiamo il tempo di morire, almeno per ora” chiude Red.