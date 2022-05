Ascolti TV: Amici 21 batte ancora Alberto Angela il 30 aprile 2022, ma Rai1 non era in replica

Amici di Maria De Filippi 21 continua ad essere lo show campione in ascolti tv del sabato sera primaverile. Una scelta forse dovuta in parte anche alla folle programmazione di Rai Uno? Questo è quello che viene da pensare visto che lo show documentaristico di Alberto Angela va inspiegabilmente in onda da alcune settimane alternando puntate inedite a puntate in replica. Se la scorsa settimana, infatti, Ulisse – Il Piacere della Scoperta è apparso nel sabato sera di Rai Uno con un vecchio episodio dedicato alla Regina Elisabetta, ieri sera 30 aprile Alberto Angela ci ha deliziati con immagini e aneddoti inediti sulla cosiddetta Belle Epoque parigina.

Questa alternanza fa puntate nuove e puntate in replica può avere influito sulla visione del programma? Quel che è certo, è che a gongolare è Amici 21 che – andando in onda fino all’una di notte – continua a mantenere alte le cifre Auditel di questa stagione…

Ascolti TV 30 aprile 2022: Amici 21, Ulisse e gli altri programmi del sabato sera

Andiamo nel dettaglio a scoprire quali sono stati gli Ascolti TV di ieri, sabato 30 aprile 2022. In prima serata a conquistare la platea più ampia è stato come di consueto Amici 21: lo show multi-forma di Maria De Filippi ha racimolato il 26.3% di share pari ad una media di 4.3 milioni di telespettatori. Medaglia d’argento virtuale per Ulisse – Il Piacere della Scoperta: lo show documentaristico con Alberto Angela si ferma al 15% di share pari a 2.7 milioni di telespettatori. Terzo posto per Rai Due che con la doppia di serie tv crime FBI e FBI International si attesta poco sopra il 5% di share ed 1.1 milioni di telespettatori.

Da segnalare c’è anche la sfida del cosiddetto access prime time. Una testa a testa che oramai vede sconfitto da parecchi anni Antonio Ricci e il suo Striscia la Notizia. Ieri, 30 aprile 2022, la sfida negli ascolti tv è stata clamorosamente schiacciante: lo show comico di Canale Cinque si è fermato al 15% di share (3 milioni di spettatori) mentre il competitor I Soliti Ignoti – Il ritorno ha toccato il 22% di share pari a 4.5 milioni di spettatori.

Saluta il pubblico di Canale Cinque sotto il competitor anche Paolo Bonolis e Avanti un Altro: l’ultima puntata inedita del quiz ha chiuso i battenti fra il 16.4% e il 18.3% di share mentre Flavio Insinna ha intascato cifre ben più superiori (dal 18.6% al quasi 24%).