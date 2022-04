Amici 21 elimina Nunzio Stancampiano: il saluto di Maria De Filippi e l’applauso inatteso

Volge verso le battute finali anche il talent Amici Di Maria De Filippi edizione 21. La nuova puntata del Serale – andata in onda stasera 30 aprile 2022 – ha messo a segno un’altra eliminazione: dopo l’inatteso addio di LDA, stavolta ad uscire di scena è stato il ballerino siciliano Nunzio Stancampiano. Una eliminazione arrivata quasi per sfinimento visto che stavolta il giovane diciottenne di origini catanesi ha dovuto affrontare il suo quarto ballottaggio finale.

Per Nunzio è stata una eliminazione prevista, in quando il giovane ballerino ha ammesso che “prima o poi” sarebbe stato eliminato dalla competizione, quasi a tradire la sua solita sicurezza. A rivelare il nome del concorrente eliminato è stata di consueto la voce di Maria De Filippi in filodiffusione nella casetta dove vivono i concorrenti. Scopriamo insieme quali sono state le reazioni e le dichiarazioni.

Amici 21, Nunzio eliminato: le prime dichiarazioni

Saputa la notizia, Nunzio ha commentato a caldo l’accaduto “Questa volta non ce l’ho fatta? Lo so. È giusto. È giusto perché Albe è stato bravissimo, Te l’ho detto! (rivolgendosi al suo sfidante, ndr.). Ma io sono felice, Mari’! Non posso chiedere di più: sono arrivato… e una prima o poi la dovevo perdere! Vi mancherò? Lo so. E voi tutti mancherete a me perché siete stati veramente speciali”.

Nunzio si congeda facendo vari ringraziamenti: “Ringrazio Raimondo (Todaro, ndr.) perché si è comportato da signore. Io gliene ho dette di tutti i colori ma se mi sono permesso è perché mi ha cresciuto. E lo reputo come un fratello o un padre nella danza, per me. Lo voglio ringraziare perché mi ha dato la possibilità di vivermi la più bella esperienza della mia vita”.

Incalzato dalla De Filippi, Nunzio ha un saluto speciale anche per la maestra Alessandra Celentano: “Ci stavo arrivando! L’ho lasciata per ultima ma non per importanza. Perché la Celentano oltre ad essere una bellissima donna, è anche una grande maestra e professionista perché ha avuto il merito di mettere Nunzio in competizione con se stesso. Dopo tutto quello che mi ha chiesto, se ho superato la Celentano posso fare tutto nella vita!”.

ma ci rendiamo conto che nunzio stancampiano ha ricevuto applausi e cori anche da parte della redazione? chissà quante risate si sono fatti con lui #Amici21 pic.twitter.com/RA42CC2CYW April 30, 2022

A questa uscita di spirito, l’applauso dei concorrenti in gara è stato caricato anche dall’applauso della redazione di Amici 21 che si è fatta sentire con una ovazione dal backstage. Archiviata questa eliminazione, in gara restano ancora sette concorrenti: Luigi (cantante) e Michele (ballerino) per la squadra Celentano – Zerbi; Albe (cantante) e Dario (ballerino) per la squadra Peparini – Pettinelli; Alex (cantante); Serena (ballerina) e Sissi (cantante) per la squadra Cuccarini – Todaro. Chi sarà il prossimo allievo a dover lasciare il programma?