Katia Ricciarelli rivede le immagini del matrimonio con Pippo Baudo: 18 anni insieme

Katia Ricciarelli guarda le immagini di 50 anni fa, a Domenica In la domanda di Mara Venier è sulla felicità: “Quando sei stata veramente felice?”. Katia Ricciarelli tentenna, non sa se parlare della vita privata o di quella professionale. “Artisticamente sono stata felice nel 1971 quando la Rai fece il concorso di voci verdiane e andavamo in onda in prima serata e vinsi” sono passati tanti anni ma non dimentica quel momento, il più felice, troppo tempo fa. “Ero brutta” commenta dura con se stessa. Racconta di Alberto Sordi, del loro amore che è durato pochi mesi. “Lui aveva di certo altre idee e io la mia carriera ma è sempre stato carino con me, mi mandava i fiori ma io penso che non pagava lui”.

Katia Ricciarelli a Domenica In



E’ stata molto corteggiata Katia Ricciarelli, ha sempre creduto nell’amore: “L’amore serve per me è sempre stato molto importante“, ma i due veri amori sono stati Pippo Baudo e Carreras. Ci crede sempre nell’amore ma non vuole essere banale, non parla di cani e di amici. Pensa che possa ancora innamorarsi davvero. “Avere una persona vicino è molto difficile perché devi avere gli stessi interessi, la stessa cultura, lo stesso modo di pensare, per me l’interesse della musica. Io lascio il portone aperto però sai inizio a fare il conto alla rovescia adesso”.

Rivede le immagini del matrimonio con Pippo Baudo, le guarda con grande gioia ma ha gli occhi lucidi. 18 anni di matrimonio ma non ha rimpianti: “Ho avuto tanto e ho dato tanto e andiamo avanti così”. Rivede le immagini in scena con Carreras, erano così giovani, belli e veri artisti nel pieno della loro carriera. La Ricciarelli fa due conti i 13 anni con Carreras, i 18 anni con Pippo Baudo e la vita è già in gran parte passata.

Arriva il video messaggio di Giucas Casella e si torna a sorridere.