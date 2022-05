Roby Facchinetti: “I Pooh li sogno ogni notte e Stefano c’è sempre”

Roby Facchinetti oggi compie 78 anni e per festeggiare ha scelto Domenica In e le domande di Mara Venier. Impossibile non parlare dei Pooh e di Stefano d’Orazio, li sogna sempre… i Pooh e il suo adorato Stefano. Ha cercato di capire il motivo e la risposta di Roby Facchinetti è che la loro è stata una storia molto importante e forte, non parla di musica ma di vita personale, di ognuno di loro. Perché ognuno dei componenti dei Pooh ha vissuto più tempo con il gruppo che con i figli e le mogli. Sogni che lo riportano sempre ai loro concerti, ai loro viaggi insieme, alle incisioni dei brani, alla loro vita che a 360° coinvolgeva tutto, sempre. “Noi non abbiamo mai mollato” e nei sogni di Roby c’è sempre Stefano D’Orazio, non è mai mancato, ci sono sempre tutti e lui manca però nella vita reale. Racconta ancora una volta di una persona eccezionale. La loro amicizia era forse anche più particolare perché Roby e Stefano avevano continuato a sentirsi anche fino a poche ore prima del suo ricovero. “Guarda ho il covid comunque tutto il resto va benissimo, questo mi ha detto, questo era Stefano, era lui”.

Roby Facchinetti a Domenica In

A Domenica In le immagini di un vecchio collegamento di Stefano D’Orazio e Roby Facchinetti, era il periodo della pandemia, della paura, delle tanti morti a causa del covid, del dolore.

“Non ci sia abitua a certe mancanze, soprattutto quando pensi al mai più ma come si fa ad accettare che una persona che hai amato, che ha vissuto certi momenti… questo mai più mi distrugge, questa è la parte che più mi fa male anche perché io lo sento che le persone che hanno vissuto nella nostra vita in modo così forte, io lo sento, lo avverto, c’è. E’ impossibile abituarsi a questa dolorosa assenza”. Roby non supererà mai la morte di Stefano d’Orazio, ha ragione suo figlio Francesco.