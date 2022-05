Barbara d’Urso con Pomeriggio 5 in onda dallo “sgabuzzino”: “Felicissima di essere nello studio delle news”

La puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 2 maggio 2022, si è aperta con i ringraziamenti di Barbara d’Urso al suo pubblico. L’ultima puntata del programma di Canale 5 in onda venerdì scorso ha portato a casa ottimi ascolti, oltre il 17% di share come la d’Urso ha giustamente sottolineato. La conduttrice poi ha accolto il suo amato pubblico nel nuovo studio. Il programma infatti, come era stato anticipato anche sulle pagine di Dagospia, da oggi va in onda dallo stesso studio di Mattino 5 News, uno studio che qualcuno in quel di Mediast ha ribattezzato “lo sgabuzzino” almeno a detta dei giornalisti, che da mesi, lo definiscono tale, per via delle sue dimensioni. Non una punizione, ma un onore, come ha ribadito Barbara d’Urso nella diretta di oggi, facendo notare che questo cambio di studio, il quarto nella stagione per il suo programma, è qualcosa che la rende felice. “Siamo nello studio delle News” ha detto la conduttrice a inizio puntata accogliendo nel nuovo studio il pubblico di Pomeriggio 5. Una scelta in ottica tagli di budget quella di Mediaset che punta ovviamente a risparmiare, mandando in onda dallo stesso studio i programmi giornalieri. Sarà anche uno degli studi più tecnologici di Europa, come ha fatto notare la d’Urso, ma il fatto che colori e grafica siano praticamente identici a quelli di Mattino 5, non fa brillare nè il programma mattutino nè quello del pomeriggio per originalità. Se così l’azienda ha deciso, bisogna in ogni caso farnese una ragione.

Pomeriggio 5 si allunga fino a metà giugno

La d’Urso inoltre, nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, ha confermato l’indiscrezione che era stata lanciata da TVblog, confermando che a differenza di quanto previsto dalla programmazione stabilita a inizio stagione, il suo programma non chiuderà i battenti a fine maggio. Pomeriggio 5 infatti si allunga, l’azienda le ha chiesto di andare in onda almeno fino a metà giugno e lei ha accettato questo impegno. Per cui terrà compagnia al suo pubblico almeno nelle prime due settimane del mese di giugno.