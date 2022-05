Rissa al Maurizio Costanzo Show tra Mughini e Sgarbi? Il giornalista commenta

Questo pomeriggio, Tvblog, ha lanciato una indiscrezione che è stata poi confermata da Dagospia, con tanto di sequenza fotografica. Ci sarebbe stata una rissa, nella puntata del Maurizio Costanzo Show registrata e che andrà in onda domani sera, che ha visto protagonisti Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Pare che i due abbiano iniziato a discutere sul tema caldo della puntata, l’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina, avendo posizioni totalmente opposte. Su Tvblog si parla di una vera e propria rissa, su Dagospia si aggiungono dei particolari mentre qualcuno sui social ipotizza anche che ci sia stato un vero e proprio scontro fisico, si parla di Sgarbi “che rotolava a terra“. Come saprete, il pubblico è presente nel corso delle registrazioni, per cui le indiscrezioni corrono.

Non è la prima volta tra l’altro che i due arrivano allo scontro fisico, era infatti successo anche nel 2019. Dopo la pubblicazione della notizia su Dagospia, Mughini ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, spiegando quello che sarebbe successo.

Rissa Sgarbi -Mughini, parla il giornalista

Le parole di Mughini su Dagospia: “Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Tearo Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. “

E ancora: “Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo.” Eppure dalle foto si può ben vedere che i due si sono avvicinati fisicamente, tanto che è intervenuto anche Cruciani per separarli. In una delle immagini pubblicate su Dagospia, si vede persino Al Bano in piedi, spaventato dalla possibile litigata feroce tra i due…Vedremo domani sera tutto questo, o lo scontro sarà tagliato?