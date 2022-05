Il no di Stefania Orlando a Barbara d’Urso ma da domani sarà giudice

Per Stefania Orlando partecipare al Grande Fratello Vip è stata una delle scelte migliori che potesse fare. Dopo il reality show, al contrario di ciò che succede ad altri vipponi, tutti la volevano e da domani sarà giudice di “Questa è casa mia”. Stefania Orlando ha detto no a Barbara D’Urso ben felice di poterlo fare e soprattutto di avere altre opportunità. Ha rifiutato una proposta per lo show di Barbara D’Urso e non è certo pentita, ne ha parlato in un’intervista al settimanale Chi spiegando che le era stato proposto il ruolo di opinionista nella nuova edizione de La pupa e il secchione.

Stefania Orlando entusiasta del nuovo programma e del ruolo di giudice da domani su Real Time

“È un gran passo in avanti! È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Mi ha coinvolta Laura Carafoli, una professionista che sa valorizzare le risorse e che, come me, crede nelle donne – ha aggiunto – Se possiamo affermare che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare, sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora”.

A Tv Blog la Orlando ha raccontato qualcosa sul programma: “E’ un gioco, Tommaso sarà nelle case più particolari ed eccentriche della nostra bella Italia. Ogni puntata ci sarà una casa diversa e noi del panel della giuria (io, con Roberta Tagliavini, Barbara Foria e Nicola Conversa) dovremmo scoprire chi è il vero proprietario – già sembra interessante – Ogni puntata avrà quattro concorrenti, ognuno di loro farà di tutto per farci credere che la casa è di sua proprietà. Ci saranno dei quiz, giochi, prove. Non è facile stabilire chi è quello vero, noi giudici ci dovremmo mettere d’accordo per stabilire chi è il proprietario di quella casa”.

E’ il primo ruolo da giudice per Stefania Orlando, per lei molto meglio dell’opinionista.