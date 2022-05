Andriy Shevchenko è riuscito a portare la madre in Italia, lo racconta a Verissimo

Andriy Shevchenko ospite a Verissimo nella puntata di domani sabato 7 maggio 2022 racconta della sua Ucraina in guerra, della madre che non riusciva a convincere di lasciare il suo Paese assediato. E’ un periodo drammatico per lui, adesso i suoi sforzi sono tutti per aiutare la sua gente che ha perso tutto, per dare una sistemazioni ai rifugiati. Solo quando tutto sarà finito riuscirà a pensare al calcio come un tempo. Shevchenko può certo dirsi più sereno perché è riuscito a portare la madre e la sorella lontane dalla guerra ma non riesco a credere a cosa sta accadendo. E’ sconvolto come lo sono tutti ma mentre chi è lontano da Kiev e dalle oltre zone di guerra inizia anche a dimenticare, lui non può farlo.

Andriy Shevchenko a Verissimo

“È una situazione molto difficile, soprattutto le prime settimane sono state complicate. È stato uno shock, mai avrei pensato che la Russia potesse iniziare una guerra contro di noi. Come si fa a vivere quando ogni giorno muoiono bambini e civili sotto gli attacchi dei missili nemici?” sono le sue parole a Silvia Toffanin.

L’ex calciatore cerca di dare una mano concreta e a casa sua a Londra stanno per arrivare due donne con i loro bambini: “Poi, abbiamo fatto un bellissimo progetto con il sindaco di Milano Beppe Sala. Sono grato agli italiani che si sono dimostrati molto generosi e stanno dando il cuore al mio popolo. La mia gente ha perso tutto, i bambini non hanno più futuro, dobbiamo stare vicini a queste persone”.

Convincere la madre a lasciare l’Ucraina non è stato semplice: “All’inizio non c’è stato verso di convincere mia mamma ad andarsene. Poi, dopo 21 giorni, le sue condizioni fisiche sono peggiorate e quindi mia sorella l’ha portata via con sé. Adesso sono in Italia”.