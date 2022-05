Ore 14 saluta il pubblico già a maggio: Milo Infante torna a settembre?

Amara delusione per il pubblico che non conosce i palinsesti ieri, con i saluti di Milo Infante. Ultima puntata di questa stagione per Ore 14, a meno che, alla fine degli appuntamenti sportivi, non si decida di dare spazio a qualche puntata speciale del programma di Rai 2 ( semmai la cronaca lo richiederà necessario). Ore 14 chiude con la sua ultima puntata il 5 maggio per dare spazio al ciclismo: si parte infatti con il giro di Italia e Rai 2 diventerà la rete dell’evento, come succede da anni ormai. Non tutti i telespettatori erano informati di questo piccolo ma grande cambiamento e si aspettavano di vedere una ultima puntata di Ore 14 oggi, venerdì 6 maggio 2022. Ma è già tempo di Giro, per cui Milo Infante, proprio come Bianca Guaccero, ha chiuso ieri i battenti del suo programma. Con una differenza però: Ore 14 tornerà nella prossima stagione televisiva, e dovrebbe andare in onda nella stessa collocazione oraria, anche perchè, si chiama appunto, Ore 14! Ma con i dirigenti di Rai 2 c’è da aspettarsi di tutto, anche che un programma con questo titolo, vada poi in onda alle 15.

Nel nuovo pomeriggio di Rai 2, ci sarà spazio, come ampiamente annunciato, per Pierluigi Diaco con un programma tutto nuovo che prenderà il posto di Detto Fatto. Il programma, secondo le anticipazioni date da Tvblog, dovrebbe chiamarsi Bella Ma’ e andare in onda appunto, se non ci saranno cambiamenti, dopo Ore 14 al posto di Detto Fatto, chiuso dopo 10 stagioni in modo definitivo.

Ore 14 saluta il pubblico: si torna in onda a settembre

Milo Infante ha avuto ieri pochissimo tempo per ringraziare i protagonisti di questa stagione di Ore 14, ha preferito dare spazio allo sfogo di Piera Maggio che ha scelto il programma di Rai 2 per fare il punto su quello che sta succedendo nelle ricerche per Denise. Il conduttore si è poi congedato ringraziando il pubblico che fa un successo di un programma, che può essere riconfermato, solo se i telespettatori lo seguono con interesse. L’appuntamento quindi con la cronaca, i fatti del giorno, le opinioni è per settembre.