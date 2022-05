Caterina Balivo saluta Detto Fatto, Bianca Guaccero si scioglie in lacrime nell’ultima puntata

E’ ormai ufficiale che nella prossima stagione televisiva su Rai 2, non ci sarà spazio per Detto Fatto. Almeno queste sono le ultime notizie ed è difficile che la rete possa cambiare idea, se non in corsa. Non a caso, nella puntata di oggi, 5 maggio 2022, puntata che chiude questa edizione ma anche la storia del programma, Caterina Balivo, che è stata la prima a guidare il factual show per anni, ha deciso di dire il suo grazia a tutta la squadra di Detto Fatto e a chi, dopo di lei, ha preso in mano le redini del programma. Un saluto speciale che ha fatto molto piacere a Bianca Guaccero. “Ci tenevo oggi a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata” ha detto la Balivo, parlando della squadra del programma di Rai 2 come di una squadra fortissima.

Il saluto di Caterina Balivo a Detto Fatto

La conduttrice di Rai 2 ricorda come dieci anni fa tutto è iniziato, delle lunghe notti passate a organizzare, di riunioni infinite. Era la prima volta su Rai 2 di un programma di quel genere e Caterina Balivo vinse la sua scommessa. La conduttrice è felice di aver avuto in Bianca Guaccero la sua erede e anche oggi, le fa i complimenti, ringraziandola per aver fatto benissimo con Detto Fatto. Parole che hanno riempito sicuramente di gioia, nonostante tutto, la Guaccero che con difficoltà ha trattenuto le lacrime almeno all’inizio. “Siamo state fortunate Bianca a conoscere queste persone stupende, è arrivato però il tempo di salutarle e poi chissà, magari di ri-incontrarle” ha detto la Balivo.

Poi Bianca non ha saputo più trattenere le lacrime e rivolgendosi a Caterina ha commentato: “Non era facile questo passaggio di consegne, perchè il pubblico ti ha amata e ti ama tanto”. E ancora: “Hai creato una realtà straordinaria, io sono entrata in punta di piedi, come sai, come ti avevo promesso, spero di aver fatto questa avventura con il rispetto che meritava, grazie Caterina.”