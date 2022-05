Scontro infuocato tra Alessandro e Armando a Uomini e Donne: Incarnato lascia lo studio

Anche oggi show di Armando a Uomini e Donne. Sono mesi che il pubblico del programma di Canale 5 continua a chiedersi i motivi per i quali al cavaliere venga dato tutto quello spazio, soprattutto perchè non esce mai con nessuna dama, non conosce una donna da mesi eppure è sempre al centro di dibattiti nei quali, apparentemente, non c’entrerebbe assolutamente nulla. Ce lo chiediamo effettivamente da tempo anche noi…La cosa bizzarra è che a settembre, l’Incarnato aveva fatto il suo esordio nella nuova edizione di Uomini e Donne dicendo che quest’anno si sarebbe concentrato solo sul suo percorso. Peccato che più che un protagonista a caccia dell’amore, il suo ruolo sia quasi paragonabile a quello di Tina e Gianni ( gli piacerebbe), visto che è un prezzemolo in ogni minestra, come si suol dire. E a volte, come è successo oggi, i suoi interventi sono anche del tutto gratuiti e fuori luogo ma nessuno glielo fa notare, ahinoi. Tra venti giorni il programma di Canale 5 finirà e anche in questa stagione ricorderemo Armando come colui che ha passato tutto il suo tempo a litigare con gli altri, oggi con Alessandro e a telefonare Ida Platano ( con la quale fino a un mese fa diceva di non essersi mai sentito e invece la chiama a Pasqua, manda l’uovo a suo figlio)…Insomma un ruolo a Uomini e Donne, che nessuno riesce a spiegarsi.

Ma torniamo alla puntata di Uomini e Donne di oggi, 6 maggio 2022.

La lite tra Alessandro e Armando

Armando ha puntato il dito, per l’ennesima volta contro Alessandro, sempre convinto che il salernitano sia nel programma solo per farsi vedere. Oggi quindi ha detto: “Quando io mi divertivo a fare cene spettacolo con amici, ero single. Quando vieni a Uomini e Donne e continui a fare quella vita, ti rapporti con una donna ma che puoi darle? Una serata?”. Intervenuta Tina Cipollari, si è aperto il dibattito: “Il tuo vero problema è che temi che qualcuno ti rubi la scena, lui è di Napoli” ha detto l’opinionista, replicata subito dal Cavaliere: “Lui non è di Napoli, è di Salerno”. Alessandro Vicinanza ha così sussurrato “Per fortuna”, una frase che ha mandato su tutte le furie l’Incarnato che si è sentito particolarmente offeso da quelle parole. “Ma perché che hai da dire su Napoli? Ma senti che dici? Sei un cafone” ha urlato Armando infuriato. Alessandro Vicinanza, non ha ceduto fino in fondo alle provocazioni di Armando che già da minuti lo punzecchiava citando questioni di persone in comune, di messaggi sui social e altro. Poi alla fine Armando ha concluso: “Vorrei uscire mi devo calmare – ha detto alzandosi dalla sedia – Però non devi parlare, ti devi stare zitto”.