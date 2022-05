Questa è casa mia: ascolti così così, manca il giusto brio

Dai format in onda sui canali di Discovery Plus ci si aspetta sempre quel guizzo in più che arriva dai programmi ben montati che “attizzano” il palato dello spettatore. E se dovessimo dire che cosa è mancato nella prima puntata di Questa è casa, mia, diremmo proprio che il ritmo, non è stato quello che ci si aspetta da un format di questo genere. Dovrebbe essere divertente, coinvolgente, adatto per un pubblico ad ampio target ma almeno, nel primo appuntamento in onda il 6 maggio 2022 su Real Time, il programma è apparso un po’ spento. Mancava quel giusto brio che rende un format vincente. Sarà stata l’emozione del debutto? Sarà stata la scelta dei concorrenti che hanno partecipato al gioco? E’ difficile trovare le risposte, dopo la prima puntata del programma. Tommaso Zorzi è sembrato molto a suo agio nel ruolo di conduttore del format, con le giuste domande, il piglio giusto. Un piccolo difetto: l’ex concorrente del GF VIP si sta leggermente “Costantinizzando”. La sua conduzione ricorda in parte quella di Costantino della Gherardesca, ma siamo molto lontani dal nobile. Meno convincente la “giuria” se così possiamo chiamarla, la cricca di protagonisti chiamati a giocare con i concorrenti aspiranti abitanti della casa sotto esama. Mancava quella nota alla Casba, alla Enzo Miccio, per intenderci, il giusto sarcasmo , quel filo di cattiveria in più che non guasta, neppure in un format del buon umore come quello visto ieri su Real Time.

Questa è casa mia: format rimandato, almeno per ora

In attesa delle prossime puntate, che potrebbero fare anche meglio dal punto di vista degli ascolti ( se è vero che la serata del venerdì è affollatissima è anche vero che il programma più visto, l’Isola, non è andato oltre i 2,5 milioni di spettatori a fronte di serate in cui Real Time, con 5 milioni su Rai 1, riesce ad avere anche mezzo milione di spettatori). Il programma si deve far conoscere, è presto per dare un giudizio definitivo ma non dimentichiamo anche che Questa è casa mia è andato in onda direttamente su Real Time senza passare per Discovery ( e quindi per lo streaming in anteprima). Può andare decisamente meglio. Per il momento, rimandato.