Eva Henger in ospedale a Roma, da Pomeriggio 5 le ultime notizie: “il quadro è molto più complesso”

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 10 maggio 2022, sono state mostrate le immagini del viaggio di Eva Henger che ha lasciato l’Ungheria per raggiungere Roma, dove sta ricevendo tutte le cure del caso. A parlare è il professor Lorenzetti che ha spiegato che cosa sta succedendo all’attrice e ha spiegato a Barbara d’Urso che le condizioni della Henger sono comunque molto serie. Dai primi esami hanno notato un versamento a livello polmonare e anche del liquido nella zona del cuore. Per cui bisognerà approfondire tutti questi aspetti per capire come agire nelle prossime ore. Il professore ha spiegato che si prosegue con gli accertamenti: “il quadro è ben più complesso di quello che sembrava all’inizio.” La conduttrice ha quindi chiesto che cosa si dovrà fare: “Al momento dobbiamo aspettare che le condizioni migliorino, poi faremo un primo intervento al piede” ha spiegato il professor Lorenzetti.

Da Pomeriggio 5 le ultime notizie sulle condizioni di salute di Eva Henger

Il professore ha spiegato che il primo intervento che si andrà a fare sarà al piede, ma non si farà nell’immediato perchè le condizioni generali di salute di Eva, al momento non lo permettono. Alla mano e alla clavicola, per il momento, sono stati messi dei tutori che dovrebbero essere utili in queste circostanze. “Grazie alle cose fatte fino a questo momento, i due monconi della clavicola si stanno riavvicinando e solo con il tutore dovrebbe andare tutto a posto, possiamo pensare che non sia necessario un intervento” ha spiegato Lorenzetti nella diretta di Pomeriggio 5 del 9 maggio 2022. Poi ha concluso: “L’unico intervento vero sarà quello sul piede ma si potrà fare solo nel momento in cui sarà stabilizzata, se non si è stabilizzata non può essere chiaramente operata”.