Le confidenze pericolose di Gianluca imbarazzano le signore di Uomini e Donne: Maria de Filippi indaga

Momenti di imbarazzo nella puntata di Uomini e Donne in onda il 10 maggio 2022. A centro studio Sara, ha parlato della sua frequentazione con Gianluca, che a quanto pare si è chiusa ma prima di incontrarlo in studio, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni con la redazione. Indiscrezioni e confidenze che Maria de Filippi ha voluto riportare davanti a tutti per spiegare il motivo per il quale Sara non si è fidata dell’uomo. Pare infatti che dopo un paio di uscite, parlando un po’ di cose più intime, Gianluca abbia detto a Sara di avere delle esigenze un po’ particolari. E’ stata proprio Maria de Filippi a scendere nei dettagli, rompendo gli indugi e diciamolo, anche un po’ prendendo in giro il cavaliere ( soprattutto in un secondo momento quando gli ha chiesto se uscirebbe con una donna come lei, senza sapere la sua età, e se i soldi centrassero con le scelte fatte). Sara ha quindi spiegato che i dubbi su Gianluca derivano dai suoi bisogni intimi. Il cavaliere le avrebbe rivelato che deve avere degli incontri con una donna, almeno tre volte al giorno. Motivo per il quale Sara ha iniziato a pensare che per soddisfare queste sue esigenze, Gianluca incontri altre persone che non hanno a che fare con il mondo di Uomini e Donne.

Quando l’argomento si è fatto scottante, ha preso la parola anche Biagio che, dicendo di conoscere molto bene Gianluca e anche le sue abitudini, ha confermato che l’uomo è noto nel paese per questa faccenda…

Momenti di imbarazzo a Uomini e Donne: Gianluca sta prendendo in giro tutte?

Le dame uscite con Gianluca, dopo questo discorso, si sono quindi tirate indietro anche se Tina Cipollari ha ironizzato spiegando che gli uomini che di solito si vantano e parlano dei numeri in intimità , in realtà poi concludono ben poco. Gianluca ovviamente ha detto che si parlava del più e del meno e che quindi è uscito fuori questo discorso ma che lui non ha nessuna donna e che non vede altre persone in questo periodo. Biagio non si è mostrato d’accordo e ha fatto delle precise accuse a Gianluca che però l’uomo ha rispedito al mittente. Ci saranno altre dame desiderose di incontrare Gianluca ? Staremo a vedere…