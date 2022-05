Rai 2 avrà il suo “Festivalbar”: Stefano de Martino e Andrea Delogu al timone

Una anticipazioni di Giuseppe Candela su Dagospia anticipa quello che vedremo su Rai 2 questa estate. Che cosa? Uno show musicale che, a detta del giornalista, dovrebbe ricordare molto Festivalbar. A condurre il programma due volti molto amati della rete. Andrea Delogu, che quest’anno ha accesso la seconda serata con il suo Tonica e Stefano de Martino che ha fatto di nuovo molto bene con Stasera tutto è possibile. Se questo inverno i due si sono dati il cambio, con una staffetta tra prima e seconda serata, in estate invece saranno l’uno di fianco all’altro, stando alle anticipazioni di Dagospia. E visto che Andrea Delogu ha già commentato sui social l’articolo in questione, possiamo pensare che Candela abbia fatto centro e che lo show musicale targato Rai 2 si farà.

Farà ascolti, piacerà al pubblico? Difficile a dirsi. Gli esperimenti della rete in questa edizione non hanno brillato e i programmi musicali non riescono a decollare ( anche Italia 1 ha avuto i suoi problemi con il mini festival sulla nave da Crociera).

Rai 2 avrà il suo Festivalbar: le prime anticipazioni

Del nuovo programma musicale di Rai 2 si sa ancora molto poco. Su Dagospia si legge che sarà la società di Salzano, a produrre lo show musicale. Non si sa se andrà in onda in diretta, se sarà un format registrato, se si farà nelle piazze, in location diverse e in che città di Italia. Ma probabilmente, visto che oggi la news è arrivata alla stampa, possiamo aspettarci di ricevere presto delle novità ufficiali anche dalla rete.

Nessun altro indizio su questo Festivalbar made in Rai 2. Sicuramente ci saranno molti artisti, vista la voglia di ripartenza da parte di tutti i cantanti e i musicisti e ci auguriamo che possa servire a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo.