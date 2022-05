Che pessimo Biagio su Tina Cipollari: la sua frase offende tutte le donne

Ci si indigna sempre troppo poco per alcuni contenuti della trasmissione Uomini e Donne. Si, la prendiamo tutti alla leggera, si sappiamo bene che si tratta di un contenitore di luoghi comuni, pessime frasi, e a volte, anche personaggi che in tv non dovrebbero metterci piede. Ma sarebbe il caso, di tanto in tanto, anche alzare la voce per determinare uscite che i protagonisti del programma hanno. Come è successo oggi, con le parole di Biagio, che hanno provocato solo l’ilarità di molti in studio e il fastidio della conduttrice che in altre occasioni, si è inalberata per molto meno. Oggi avrebbe dovuto invitare il signor Biagio a scusarsi, anche in ginocchio se necessario, perchè le sue parole contro Tina Cipollari non hanno offeso solo lei, ma hanno offeso miglia e migliaia di donne, forse tutto il genere femminile. Perchè tu che sei un uomo così piccolo, non ti puoi permettere davanti a tre milioni di italiani di dire che con Tina non ci usciresti mai. Con una come Tina, lasci anche intendere, una che ti può piacere solo per il suo viso: “da qua a qua“. Roba che neppure alle scuole medie i ragazzini dicono più essendo, molto più maturi, e spesso anche abituati ad andare in oltre al mero aspetto fisico.

Pessime le parole di Biagio contro Tina Cipollari

Ce ne fossero di donne cazzute come Tina Cipollari, ce ne fossero di persone come lei. Biagio, con le sue parole, ha dimostrato di non essere degno neppure di un’unghia della Cipollari. Un esempio pessimo. E lo ribadiamo, come detto più volte. Visto che non si trova la voglia di intervenire o dire qualcosa, essendo la trasmissione registrata, questi esempi pessimi, si potrebbero anche tagliare. Far capire che Tina non è il suo genere di donna perchè forse, troppo grassa per i suoi canoni, troppo formosa o non sappiamo cos’altro, è stato di una maleducazione e di una cafonaggine inaudita.

Ci avviamo alla conclusione di questa stagione televisiva per Uomini e Donne e speriamo che l’estate porti consiglio e magari, serva anche a fare una bella pulizia in quello studio, perchè di alcuni soggetti davvero, potremmo farne a meno.