Boom di ascolti per la Coppa Italia su Canale 5: si vola oltre il 40 % di share

Grande serata per i tifosi ma anche per Mediaset quella dell’11 maggio 2022. Una sfida, quella che ha visto scendere in campo Inter e Juventus, ricchissima di emozioni. Una partita che è arrivata ai tempi supplementari dopo un pareggio per 2 a 2 nei primi novanta minuti e che ha tenuto incollati alla tv oltre 8 milioni di spettatori. Una serata da incorniciare per Canale 5 che grazie alla finale di Coppa Italia, porta a casa quello che sicuramente sarà il miglior risultato della stagione televisiva. Oltre 8 milioni di spettatori, più del 40% di share. Numeri che si vedono spesso quando c’è di mezzo il calcio, più raramente su Canale 5 anche a causa dell’assenza di grandi sfide in Champions, con le italiane protagoniste.

Gli ascolti dell’11 maggio 2022: che botto Canale 5 con la finale di Coppa Italia

Per Canale 5 una serata davvero magica: la finale di Coppa Italia Juventus-Inter ha raccolto davanti al video 8.699.000 spettatori pari al 41.5% di share (pre e post partita nel complesso: 6.100.000 – 30%, nel dettaglio primo tempo: 8.762.000 – 38.4%, secondo tempo: 8.851.000 – 41.4%, supplementari: 8.417.000 – 46.9%).

Vediamo le altre reti.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.734.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. Su Italia 1 – dalle 21.42 all’1.03 – Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.223.000 spettatori (8%).

Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 981.000 spettatori pari al 4.4% di share. A seguire The Resident segna 651.000 spettatori con il 3.1%. . Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 602.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 354.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Petra segna 276.000 spettatori con l’1.3%.