Ascolti tv, il venerdì sera è dell’Isola dei famosi 2022. The Band ko: i dati

Un altro scontro al venedì sera tra Canale 5 e Rai 1. Mediaset ha deciso di continuare con il doppio appuntamento settimanale dedicato all’Isola dei famosi 2022 e ha fatto più che bene. Dopo aver sentito puzza di flop, con il programma di rai 1 di Carlo Conti che incassa ascolti totalmente da dimenticare, in quel di Canale 5 hanno deciso di andare avanti con l’Isola al venerdì sera e hanno preso una saggia decisione visto che, seppur con ascolti al ribasso, il reality di Ilary Blasi riesce comunque a vincere facile su Rai 1 come è successo anche nella serata del 13 maggio 2022. Dopo una doppietta speciale con l’Eurovision Song Contest, la Rai in attesa della finalissima si deve accontentare di un ascolto davvero basso per il programma The Band. Un format che a quanto pare, nonostante i piccoli cambiamenti in corsa, non ha funzionato.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto per la serata del 13 maggio 2022.

Ascolti tv: ecco i dati auditel del 13 maggio 2022 prima serata

Al venerdì sera la vittoria va a Mediaset. Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 2.388.000 spettatori con uno share del 19%.

The Band ha conquistato 2.077.000 spettatori pari al 13.3% di share. C’è il pericolosissimi rischio che il talent di Rai 1 scenda anche sotto i 2 milioni di spettatori.

Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.273.000 spettatori (6.5%) e N.C.I.S. Hawai’i a 840.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Rocky V ha raccolto 809.000 spettatori (4.5%).Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.215.000 spettatori (8.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.301.000 spettatori (6.9%).

Su La7 Propaganda Live registra 796.000 spettatori pari al 5.5%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 442.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Germinal è seguito da 459.000 spettatori con il 2.5%.