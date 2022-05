Le gravi accuse di Francesca Della Valle: “Lando Buzzanca prigioniero da più di un anno”

Tornano le accuse della compagna o ex compagna di Lando Buzzanca, lei è Francesca Della Valle, all’anagrafe Francesca Lavacca. Questa volta le accuse contro la famiglia Buzzanca sono ancora più gravi ed è a Pomeriggio Cinque che il figlio, Massimiliano Buzzanca, per l’ennesima volta risponde. “E’ prigioniero da più di un anno, ho lottato e lotterò fino alla fine perché Lando Buzzanca deve tornare a casa” è questa la battaglia di Francesca Della Valle a cui il Massimiliano risponde subito: “Stiamo cercando in tutti i modi di portarlo a casa”. E’ quindi anche sua intenzione che il padre lasci la RSA in cui si trova da 13 mesi. Nello studio di Pomeriggio Cinque c’è chi ha qualche dubbio su tutto e tutti ma Massimiliano Buzzanca risponde a tutto, spiega tutto. Dalla parte di Francesca c’è anche un medico, lui si presenta come ex medico di Lando Buzzanca e non ha dubbi, le sue parole sono pesanti, parla dei figli che non volendo che l’attore e la giovane compagna si sposassero adesso loro si trovano nella sua casa mentre Lando è in una RSA.

Francesca Lavacca accusa i figli di Lando Buzzanca

“Lando è, dal 27 dicembre, contro la sua volontà in una RSA. Isolato dal 21 aprile 2021 da un ADS, a cui vengono concessi, sempre e comunque, da un GT, poteri straordinari. È in una RSA e ha un’afasia (problematica di linguaggio), non una demenza senile o altro – si legge anche sul profilo social della Lavacca – È isolato da 13 mesi per annientarlo, lui scalpita e, come lo fermano nella RSA, con psicofarmaci, così da cambiare le care in tavola? Non fa logopedia, né mantenimento fisioterapico – e prosegue – A che serve che stia lì? Lo stanno distruggendo! Prosciugano i suoi conti e hanno venduto la sua casa, senza che lo sappia? Questo è illegale anche per la “discrezionalità” della legge 6/04, o no? È un complotto per interesse che sta diventando un complotto per tentato omicidio”.

E’ terribile leggere o ascoltare in tv che l’ultimo periodo di vita di Lando Buzzanca è al centro di una lotta del genere. Purtroppo per Massimiliano Buzzanca non c’è molto tempo per una replica in tv, la verità come sempre la conoscono i diretti interessati.