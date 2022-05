La dolcezza di Giorgia Soleri nel regalo fatto alla madre dopo il tumore

Giorgia Soleri non è solo la malattia, non è solo la battaglia che sta portando avanti per tutte le ragazze, le donne che come lei soffrono per dolori atroci e non ancora riconosciuti, per la vulvodinia. Giorgia Soleri ha una madre speciale, una madre forte, così tanto da avere superato tre tumori e non avere mai smesso di lottare e di proteggere sua figlia. La prima volta che la mamma di Giorgia ha avuto il cancro lei aveva solo 16 anni ma che le avevano dato solo 6 mesi di vita l’ha saputo solo dopo. A Storie Italiane Eleonora Daniele va oltre la curiosità di tutti e le chiede di lei, della mamma.

Giorgia Soleri a Storie Italiane

Le volte successive ha fatto di tutto per sua madre, era cresciuta e comprendeva anche la sofferenza di una donna che affrontava la chemioterapia. La mamma non si è mai truccata, sempre acqua e sapone ma ha capito che era arrivato il momento di farlo, che l’avrebbe aiutata. Le ha regalato un corso con una professionista del make up che le ha insegnato a truccarsi, le ha regalato la possibilità di vedersi di nuovo bella. Niente di superficiale, anzi la dolcezza con cui Giorgia Soleri lo racconta sulle note di Portami a ballare lascia trasparire il legame profondo di una madre e una figlia; anche se lei per tutti è una influencer, è la fidanzata di Damiano dei Maneskin.

Eleonora Daniele è incantata dalla sua bellezza, dalla sua delicatezza, vorrebbe stringerla ma le regole anti covid ancora non lo consentono. E’ una bellezza che va ben oltre l’aspetto fisico, è nelle sue parole, nel suo modo equilibrato di raccontare, di non nascondere nulla, nemmeno le certezze. Non alza mai la voce, il tono è sempre lo stesso anche quando chiunque al suo posto mostrerebbe la rabbia, lo stesso tono anche quando racconta del regalo fatto alla mamma, sempre così chiara, dolce ma capace di arrivare dritta al suo obiettivo.