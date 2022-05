Franco Simone ricorda la sorella che non c’è più: “Avrei dato il mio successo per lei”

Si commuove Franco Simone, pensa alla sorella che non c’è più e a Oggi è un altro giorno confessa che ha dei sensi di colpa. “Era l’ultima cosa che pensavo quella di fare il cantante mi hanno quasi buttato sul palco la prima volta”. Era la madre che cantava ma a casa cantavano tutti, erano 9 figli e Franco Simone era il primo maschio dopo 5 figlie femmine, Silvana che non c’è più, era lei l’arrosta, autrice con voglie meravigliosa. “Se lei avesse voluto avrebbe fatto una carriera molto più grande della mia. Lei non ha mai accettato i soliti sentieri, era una bellezza tra Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, bellissima e di una intelligenza rara. Non ha mai voluto cantare con me”. Si emoziona ricordandola. Franco Simone avrebbe dato buona parte del suo successo per la sorella, aveva iniziato a scrivere per lei, avrebbe dovuto cantare lei i suoi pezzi.

Franco Simone a Oggi è un altro giorno

Un’intervista densa di emozioni per Franco Simone a Oggi è un altro giorno. Tra i vari racconti quello di aver salvato la vita a una sua fan. Era il 1979 e la dittatura in Argentina contava decine di migliaia di persone scomparse, genitori che cercavano i loro figli mai più trovati. Isabel Torres aveva fondato in Argentina un fan club di Simone e ha rischiato la vita, fu arrestata da innocente e se non fosse stato per Franco Simone non sarebbe più uscita. La sua colpa era quella di avere prestato un giubbotto alla corista del cantante e di averci messo 20 minuti per recuperarlo in un albergo. Non aveva nulla ma ogni cosa era giusta per i militari per arrestare chi era povero. Franco Simone per lei ha rischiato tutto, lo conferma Isabel con un videomessaggio in cui racconta tutto ed emoziona l’artista ospite oggi di Serena Bortone.

Si commuove ancora una volta ricordando la madre: “Quando è morta mia madre ho scritto la canzone più bella ma non riuscivo a cantarla” e non ci è riuscito per mesi. Tante le emozioni, chiuse anche nelle sue bellissime canzoni.