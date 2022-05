Luigi Strangis rivela i suoi sentimenti per Carola

Dopo l’intervista ai finalisti di Amici a Verissimo arriva anche il momento di Luigi Strangis e ovviamente per Silvia Toffanin l’amore è tra le domande al vincitore. Dopo aver ascoltato le storie d’amore di Albe e Serena, di Alex e Cosmary, c’è il desiderio di sapere se tra Luigi e Carola è finalmente sbocciato l’amore. Insieme rivedono l’intervista di Carola quando è stata ospite a Verissimo, la reazione di Luigi che era ancora nella casetta. Sembravano pronti a dichiararsi amore e invece Luigi Strangis per il momento congela tutto. “Carola ha detto una cosa giustissima, che ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, nonostante le strade diverse che uno può prendere e i parei diversi”.

Non è scoppiato l’amore per Luigi e Carola, non ancora

“Abbiamo legato tantissimo in casa, ho cercato di essere sincero con lei, le voglio molto bene ed è proprio per questo che non mi andava di vivere qualcosa che non le facesse bene”. E’ certo che si rivedranno e che continueranno a frequentarsi ma non risponde se è innamorato o meno. E’ la stessa domanda che Silvia Toffanin ha fatto a Carola e anche lei non ha risposto.

Il vincitore di Amici ripete che desso è concentrato nella musica e che non vuole che Carola possa starci male perché adesso non potrebbe dedicargli tutto il tempo necessario. Non sa se prima o poi diventeranno una coppia e dice: “Quel che sarà sarà”.

“Io voglio bene a Carola e lei vuole bene a me per il momento abbiamo preso due strade diverse io andrà a vederla di certo allo spettacolo di Giulietta”. E chissà che lì non scatti quello che sembra mancare o forse c’è già ma non l’hanno capito. I fan ovviamente attendono il seguito ma intanto c’è la loro arte da mostrare a tutti.