Mara Venier ma come fai? Dal rimprovero al collaboratore al vincitore di Amici e stasera da Fabio Fazio

Mara Venier ha confermato il suo sì alla prossima edizione di Domenica In ma sta anche cercando una sostituta perché prima o poi dovrà andare in pensione. Oggi ha proposto a Federica Pellegrini di prendere il suo posto la domenica ma è davvero impossibile mantenere il ritmo e l’allegria di Mara Venier, passare dal rimprovero al collaboratore, che in studio le ha tolto ancora una volta il gobbo impedendole di ricordare il titolo della canzone di Luigi Strangis, a tutte le interviste del giorno. C’era anche lui oggi a Domenica In, il vincitore dell’ultima edizione di Amici. Mara Venier non dimentica Maria De Filippi e mentre il cantante si esibisce velocemente nel suo brano alle spalle ci sono le immagini della conduttrice Mediaset. Un’altra puntata ricca di ospiti ed emozioni oggi per la Venier e il pubblico che la segue in questa sua 13esima edizione ma stasera la Venier sarà anche da Fabio Fazio.

Mara Venier: “Aspettami Fabio, prendo il treno e arrivo”

Un vero vulcano la padrona di casa di Domenica In che già due anni fa aveva accennato a un addio al suo programma, perché altrimenti il marito l’avrebbe lasciata. Nicola Carraro evidentemente si è arreso, oggi Mara Venier preferisce il divorzio piuttosto che l’addio alla sua adorata trasmissione. Ovviamente scherza ma quando Mika le chiede come faccia a lavorare in un modo che è davvero raro lei si commuove. E’ evidente che non è semplice ma Domenica In e il pubblico, gli ospiti che riceve, sono la sua forza.

Gli ospiti di Domenica In parlano di energia, il pubblico l’avverte, gli ascolti sono altissimi e gli impegni di lavoro per la Venier aumentano. Gianluca Vacchi, Maria Falcone, Federica Pellegrini, I Ricchi e Poveri, Luigi Strangis, Mika, le risate, le lacrime i rimproveri, da un’emozione all’altra voltando pagina di continuo. Ma come fa?