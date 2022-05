Mika fa piangere Mara Venier: dolci parole per la conduttrice di Domenica IN

Momenti di grande emozione nella puntata di Domenica In di oggi 22 maggio 2022, durante l’intervista di Mara Venier a Mika. Il cantante e la zia della domenica degli italiani hanno parlato un po’ degli impegni di Mika, della sua famiglia e poi sono arrivate delle bellissime parole da parte del cantante per Mara Venier. Parlando di quello che succederà nei prossimi mesi, Mara ha invitato Mika nella prossima edizione di Domenica IN, in studio, in diretta, visto che non si vedono da tanto tempo. “Sperando che mio marito non mi lasci e non chieda il divorzio, devo dire che tornerò a settembre per la mia 14esima Domenica IN” ha detto Mara Venier. La conduttrice quindi ha invitato Mika nel suo programma e il cantante ha detto che senza nessun dubbio ci sarà. Ha fatto notare che per ogni artista, essere ospite di Mara è più che un onore, e ogni suo invito non può essere rifiutato. Parole che hanno commosso moltissimo Mara Venier che si è sciolta in lacrime, non riuscendo a trattenere le emozioni.

Le lacrime di Mara Venier dopo le parole di Mika

“Il fatto è che tu oggi mi hai scatenato una roba…Quando parli tu mi arrivi al cuore, non lo so perchè ma te lo devo dire” ha detto Mara Venier in diretta. “Noi facciamo delle chiacchierate con te anzi, delle conversazioni perchè non sono mai banali. Dai delle energie …Devo dire che sei l’unica che ha questo potere e io te lo dico sinceramente, sei davvero brava” ha detto Mika. Tutti in piedi per zia Mara.

Se non sono le risate sono i pianti ma lei i reaction video ce li deve dare SEMPRE#DomenicaIn pic.twitter.com/wD4J3pBDAY May 22, 2022

“Queste robe non me le dovete fare che io sono già anziana e fragile” ha detto Mara Venier salutando Mika. Poi ha accolto nello studio di Rai 1 Federica Pellegrini ed è iniziata una nuova intervista nel salotto di Domenica In.