La soddisfazione di Antonella Clerici: “Due anni fa era impensabile”

Mancano poche puntate alla fine della seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici oggi può essere fiera del risultato raggiunto. Inizia la puntata con un po’ di sana celebrazione al suo programma, alla sua squadra, ovviamente anche a se stessa perché è la Clerici che ha ideato E’ sempre mezzogiorno. “Non lo faccio quasi mai lo sapete perché non mi piace incensare ma dobbiamo dare al mezzogiorno quello che è del mezzogiorno e anche a tutti quelli che collaborano” inizia il suo breve elogio, i risultati parlano chiaro, E’ sempre mezzogiorno piace al pubblico, sempre di più. “Due anni fa questo risultato, il 18 di share, sarebbe stato assolutamente impensabile ma oggi ce l’abbiamo fatta e quindi grazie a tutti ma un grazie sopra ogni cosa a Stefano Coletta che ha creduto in questo progetto”. E’ stato il direttore di Rai 1 a volere il ritorno di Antonella Clerici in tv mentre altri l’avevano messa in un angolo dopo l’addio a La prova del cuoco.



Antonella Clerici: “Ce l’abbiamo fatta”

“Ce l’abbiamo fatta quindi sono particolarmente felice ma non tanto per me perché i conduttori vanno e vengono ma anche per tutto il gruppo di lavoro perché siamo una grande squadra. Manca poco alla fine del programma ma ve lo volevo dire perché centrare un obiettivo così importante è una bella soddisfazione”. L’ultima puntata di questa seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno sarà il 3 giugno, ovviamente tornerà il prossimo settembre.

“Un pensiero alle mamme e ai papà perché tra poco finisce la scuola…” Antonella Clerici torna mamma in tv e racconta che con la chiusura delle scuole per l’estate certo non ci sono più gli orari ma è peggio perché poi i figli vogliono uscire e iniziano le trattative sugli orari, un quarto d’ora in più da strappare e non è davvero semplice. Antonella Clerici sorride, pensa a sua figlia Maelle che sta crescendo e parla con cognizione di causa. “E’ un compito difficile il nostro”.