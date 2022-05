Pinuccia ancora in lacrime a causa di Tina ma la Cipollari la stronca: “Non ti vuole, siete solo amici”

Ultime puntate di Uomini e Donne per questa stagione di grande successo. E probabilmente anche ultime litigate, almeno per questa edizione, tra Tina Cipollari e Pinuccia. La dama di Vigevano è entrata oggi nerissima in volto anche se a suo dire era parecchio felice dopo il viaggio fatto a Lecce per stare insieme al suo Alessandro. Diciamo che il pubblico a casa ha avuto un po’ la stessa sensazione di Tina, ossia che la dama non fosse poi così contenta ma invece la signora ha smentito , dicendo di esser stata felicissima di questo piccolo viaggetto in compagnia del salentino. I due hanno trascorso due giorni insieme e Pinuccia è sembrata serena ma in realtà la discussione si è accesa lo stesso, visto che per l’ennesima volta Tina Cipollari ha provato a far notare alla donna che lei e Alessandro viaggiano due due mondi diversi e che non provano le stesse cose. Il cavaliere pugliese effettivamente, ancora una volta lo ha ribadito: vuole solo una bella amicizia mentre Pinuccia si è detta innamorata dell’uomo. E anche quando era a Lecce, come ha documentato il video, si è sbilanciata, suggerendo ad Alessandro di dormire insieme ma il cavaliere non si è sentito pronto anche perchè, come continua a ribadire, non ha intenzione di pensare a una relazione con lei. Tina lo ha solo fatto notare ma la miccia si è accesa. “Basta non ce la faccio più è una persona cattiva, è una donna acida, è troppo pesante” ha detto Pinuccia nello studio di Uomini e Donne prima di iniziare a piangere, per l’ennesima volta, rivolgendo il suo sfogo contro Tina.

Il pubblico che stava seguendo la puntata sui social, si è diviso e i commenti non sono mancati. C’è chi ha dato ragione a Tina, facendo notare che Pinuccia continua a illudersi. Chi ha anche accusato Alessandro di essere poco chiaro e troppo buono. E anche chi ha preso le parti di Pinuccia.

Tra i commenti a favore di Tina: “Ha ragione Tina come sempre , la Pinuccia vuole solo stare al centro dell’attenzione e uscire a spese degli altri o della produzione in giro per l’Italia , non gliene importa nulla del signor Alessandro .” Tra quelli per Pinuccia: “Pinuccia è una Signora genuina ed è lì da vedere… l’accanimento di Tina è semplicemente perfido e credo sia lei a volere l’attenzione strumentalizzando una donna che ha solo da insegnare , sia solo per l’età che ha.” E un altro: “Maronna mia è tornata la Tinona, arrogante e saccente. Tratta due persone in avanti negli anni come fossero dei tronisti giovani. Manca proprio di tatto. Che andasse al mercato a vendere patate e cipolle!!!.”

E c’è persino chi parla di bullismo: “Non riesco a spiegarmi il perché Maria permette simili atti di bullismo perpetrati nei confronti di una signora di oltre ottant’anni. È vergognoso anche che ci siano donne che inneggiano a Tina, una persona maleducata presuntuosa e arrogante, un pessimo esempio per i bambini ed i giovani che guardano il programma. Vorrei sapere dove sono tutte quelle associazioni che parlano tanto di diritti e di rispetto nei confronti delle donne.” E c’è chi non comprende l’atteggiamento di Alessandro e commenta: “Dopo il viaggio sarà pure tornata rilassata ma Alessandro non è per nulla né felice né rilassato, tutto grazie a Maria che obbliga qualcosa che non dovrebbe.” Alla prossima puntata…