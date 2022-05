Ascolti tv, finale con il botto per don Matteo 13: successo strepitoso per Rai 1

Lo abbiamo ammesso qualche settimana fa e lo ribadiamo: era davvero difficile immaginare che la tredicesima stagione di Don Matteo avrebbe incassato questi numeri. E invece è successo, anche senza Terence Hill don Matteo resta Don Matteo e miracolosamente, fa anche meglio delle ultime stagioni. A dimostrazione che le scelte fatte, hanno pagato. L‘ultima puntata di Don Matteo 13 in onda il 26 maggio 2022 è da record di ascolti: oltre il 34% di share per la fiction di Rai 1, si vola sopra i 6 milioni di spettatori. Numeri che avrebbero fatto urlare al miracolo già nei mesi invernali e che, incassati a fine maggio, sono più che miracolosi. Si va ben oltre. Trovare una serie che a fine maggio, incassa questi numeri, è parecchio difficile e la puntata della fiction di ieri, resterà una delle più viste delle fiction di Rai 1 della stagione televisiva in corso. Numeri che solo Doc-Nelle tue mani ha portato a casa con tanta facilità. E Don Matteo ha fatto il bis, in tutti i sensi visto che in realtà don Massimo non si chiama così ma si chiama Matteo per cui anche nella prossima stagione si potrà tenere lo stesso titolo senza nessuna difficoltà!

Ottimo il lavoro della Rai, di Lux Vide, degli sceneggiatori e di tutto il cast. Spendiamo oggi una parolina per Nino Frassica: si è capito che Terence Hill può essere sostituito ma se nella serie c’è un personaggio imprescindibile, che non potrà mai andare in pensione, bhè quello è proprio Cecchini!

Gli ascolti del 26 maggio 2022: è boom per Don Matteo, ecco i dati

Don Matteo 13 è da record con l’ultima puntata vista da 6.186.000 spettatori pari al 34.3% di share.

Su Canale 5 Poveri ma Ricchissimi ha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Corso Sempione 27 ha interessato 536.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Transformers: L’Ultimo Cavaliere ha catturato l’attenzione di 826.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 939.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 803.000 spettatori con uno share del 6%. Rete 4 vince la sfida tra talk del giovedì sera.

Su Rai3 Quando c’era Berlinguer ha raccolto davanti al video 561.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su TV8 Antonino Chef Academy ha segnato l’1.6% con 290.000 spettatori mentre sul Nove Only Fun – Comico Show ha catturato l’attenzione di 427.000 spettatori (2.3%). Non male gli ascolti del Nove con il programma condotto da Elettra Lamborghini.