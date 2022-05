Tina non accetta le scuse di Fabio e si infuria a U&D: “Avresti fatto più bella figura a non farmele”

Il ritorno di Tina Cipollari si è sentito, eccome se si è sentito nelle ultime puntate di Uomini e Donne. E oggi, l’opinionista del programma di Canale 5 si è scontrata, ancora una volta, con Fabio. Quando Tina era assente, il fotografo si è scusato per quello che è successo e oggi Maria de Filippi ha ricordato quel momento. Tina però a quanto pare, non è sembrata molto interessata alle scuse dell’uomo tanto che, pochi minuti dopo l’inizio della discussione, si è acceso un forte dibattito che ha visto i due, nuovamente protagonisti. E sono volate ancora una volta, parole molto forti. Che non si stiano simpatici è abbastanza chiaro e Tina quindi, ha voluto ribadire che delle scuse di Fabio non se ne fa davvero nulla. “Potevi anche farne a meno” ha detto l’opinionista che non ha nessuna intenzione di lasciar correre o di far finta che non sia successo nulla, nonostante abbia poi anche ammesso, che anche lei ha usato delle parole molto forti contro il neo arrivato nello studio di Canale 5.

Tina Cipollari non accetta le scuse di Fabio ed è ancora polemica a Uomini e Donne

“Non mi interessa te lo dico con il cuore, te lo dico perchè è una cosa che mi parte da dentro, la sento nel cuore. Posso dirti che se tu non me le avessi fatte quelle scuse, probabilmente avresti fatto più bella figura” ha detto Tina che non ha gradito le scuse che sono arrivate nella registrazione in cui lei era stata assente. “Non è che hai fatto chissà cosa, anche io ho detto delle cose, cose che pensavo, le tue scuse mi sanno di finto visto che quelle cose le pensavi davvero” ha detto Tina. “Tu confermi che in fondo le pensavi quelle cose e allora sti cavoli di quello che pensi tu” ha detto l’opinionista di Uomini e Donne. “Tu mi hai detto delle male parole, io altrettanto perciò diciamo che siamo pari” ha concluso Tina che non ha risparmiato poi il cavaliere con altri attacchi in un secondo momento quando in studio per lui sono arrivate delle signore a conoscerlo.