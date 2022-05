Il crollo di Ida Platano a Verissimo ricordando il passato

E’ la prima intervista di Ida Platano e a Verissimo non regge l’emozione, il suo crollo, le sua lacrime arrivano appena inizia a parlare del passato, dell’infanzia e di tutte le rinunce che ha dovuto fare. Il volto noto di Uomini e Donne appare come una donna molto emotiva, Silvia Toffanin cerca di sorreggerla dicendo che è una nota positiva ma non basta, Ida Platano pensa a quando era bambina, agli anni che non ha vissuto così serena perché a 13 anni ha dovuto iniziare a lavorare. Avrebbe voluto studiare, fare altro e tra i due sogni, quello di fare la parrucchiera o l’hostess, ha dovuto scegliere il primo perché la sua famiglia non aveva i soldi per sostenere i costi. Oggi Ida Platano ha rapporti che definisce distaccati con la sua famiglia d’origine in Sicilia.

Ida Platano: “Da bambina facevo da mammina”

Erano sette figli e lei faceva da mammina: “Ero una bimba che è cresciuta alla svelta, perché aveva tante responsabilità. Facevo da mammina, eravamo 7 fratelli. C’erano delle difficoltà. Sono andata presto a lavorare, a 13 anni”.

Ida Platano è così emozionata da rendere il racconto difficile, scoppia in lacrime: “Scusami, si toccano dei tasti… Ho dovuto imparare a diventare grande, a prendermi le responsabilità. Sono stata poco bambina. A 17 anni mi sono innamorata. Non si poteva convivere, mio padre non era d’accordo. Mi sono sposata, sono stati 10 anni di matrimonio. Ero innamorata, però sono cresciuta insieme a lui. L’amore vero l’ho scoperto dopo”.

Di Riccardo Guarnieri ha detto che l’amore che prova per lui è immenso ma l’intervista è stata registrata prima dello scontro a Uomini e Donne. “Cosa provo oggi per lui? Non è amore, è amore immenso. Se lui è innamorato? Non lo so. È tanto orgoglioso però io penso di sì”.