Antonella Clerici inizia l’ultima settimana di E’ sempre mezzogiorno

Grande entusiasmo per il gran finale di stagione: Antonella Clerici entra nello studio di E’ sempre mezzogiorno pronta a regalare ai telespettatori le ultime puntate con tutta l’energia possibile. Il desiderio della Clerici era quello di proporre una trasmissione che regalasse spensieratezza e leggerezza e per il secondo anno consecutivo ci è riuscita. La squadra Rai di Milano come quella di Roma ma sono tanti gli amici che Antonella Clerici ha voluto portare da La prova del cuoco al suo E’ sempre mezzogiorno. Per quest’ultima settimana, per le ultime cinque puntate la promessa è di portare in studio sorprese, allegria e ovviamente tante ricette, le ultime, tutte estive. E’ già da qualche settimana che i cuochi stanno proponendo i piatti estivi, perché in estate non saranno in tv e al pubblico vogliono lasciare gli appunti più golosi.

Antonella Clerici orgogliosa del risultato di E’ sempre mezzogiorno ma adesso si va in vacanza

Tutti hanno bisogno di riposo, anche se Alfio confessa che è dispiaciuto e che vorrebbe restare nel bosco di E’ sempre mezzogiorno almeno un’altra settimana. Non si può, arrivano gli altri programmi e poi c’è bisogno di riposo per tornare carichi il prossimo settembre.

Antonella Clerici velocemente riassume i due anni appena trascorsi, ricorda che ha portato in tv il colore e che come tutti sanno bene non è stato un periodo semplice. “Qui anto volete troverete un po’ di spensieratezza e leggerezza…” ed è già un invito alla prossima stagione. E’ ovvio che la Clerici ed è sempre mezzogiorno ci saranno ancora e che ci sarà la stessa squadra vincente. “Domani tante sorprese in studio, non perdete l’ultima settimana con noi” ma al pubblico da casa mancherà il mezzogiorno di Rai 1. Appunamento a domani a mezzogiorno, mancano solo 4 puntate alla fine, tutte da non perdere, la Clerici ha promesso grandi sorprese per il gran finale.