Antonella Clerici nasconde le lacrime in diretta ma poi rivela tutto

Non sono lacrime perché si avvicina l’ultima puntata della seconda stagione di E’ sempre mezzogiorno. Antonella Clerici oggi si è commossa in diretta per altro: subito dopo la pubblicità è apparsa con gli occhi lucidi e pur scherzando per nascondere l’emozione alla fine ha dovuto spiegare perché aveva le lacrime agli occhi. Il gruppo di E’ sempre mezzogiorno e della Clerici è davvero una grande famiglia; senza bisogno di doverlo ripetere di continuo in ogni puntata. Antonella Clerici è accanto a Biagiarelli, pronti per il loro gioco e questa volta è lei che si abbassa e simula il leone che nelle scorse puntate era compito di Lorenzo. Un modo per sorridere e per mandare via le lacrime.

Antonella Clerici emozione in tv per lo scenografio di E’ sempre mezzogiorno

“Ho un po’ di commozione perché è arrivato il nostro scenografo Beppe Chiara e mi stava raccontando durante la pubblicità… e io mi sono un po’ emozionata per lui”.

“Nessuno ci crede ma noi ci vogliamo veramente bene e quindi mi sono emozionata. Tra una pubblicità e l’altra mi emoziono anche io, ve lo dico. Quindi mi hanno fatto fare il leone per ridere un po’”. La regia inquadra lo scenografo che si è appena sposato e gli auguri sono tutti per lui, per la sua nuova vita.Chissà cosa avrà raccontato ad Antonella Clerici per farla emozionare fino alle lacrime? Non è certo il primo matrimonio dei suoi collaboratori. A La prova del cuoco ha visto nascere così tanti amori, altri finire. In 20 anni e poi altri 2 di E’ sempre mezzogiorno ha spesso raccontato la vita privata dei suoi cuochi e dei suoi collaboratori. Chissà che prima o poi arrivi anche il giorno delle nozze per lei. Saranno così gli altri ad emozionarsi, soprattutto il suo pubblico che la segue da sempre.