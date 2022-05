Mattino 5 News si allunga e poi torna Morning News a fine giugno

Un comunicato stampa ufficiale di Mediaset rivela quello che succederà nell’estate di Canale 5, per il mese di giugno e poi per luglio e agosto. A quanto pare, dopo i grandi ascolti che Mattino 5 News ha portato a casa negli ultimi mesi, si prosegue con Federica Panicucci e Francesco Vecchi che dovrebbero guidare, in coppia, per tutto il mese, il programma di Canale 5. Mattino 5 News andrà in onda fino al 24 giugno, si allunga quindi di un’altra settimana, rispetto a quello che era previsto ( anche Pomeriggio 5 infatti andrà in onda a giugno ma solo per due settimane). I risultati eccellenti del programma di Canale 5, che ormai da oltre due mesi batte stabilmente Storie Italiane, hanno sicuramente convinto chi prende queste decisioni, a valutare di andare avanti per tutto il mese di giugno. Non solo, la fascia mattutina di Canale 5 non si spegne. Così come era successo la scorsa estate, si terranno informati i telespettatori con Morning News, il programma condotto da Simona Branchetti.

Morning News torna in onda a giugno

Anche Simona Branchetti questa mattina aveva dato le ultime notizie dai social, anticipando ai suoi follower il ritorno di Morning News. Il programma di Canale 5 andrà in onda dal 27 giugno, nella stessa fascia oraria di Mattino 5 News. Per il momento non si sa invece nulla sul pomeriggio di Canale 5. Barbara d’Urso andrà in onda per le prime due settimane di giugno e poi il suo programma chiuderà. Si era fatto proprio il nome di Simona Branchetti per la versione pomeridiana estiva di Pomeriggio 5, visto che la giornalista aveva già preso il posto di Barbara d’Urso durante il periodo natalizio. Ma la Branchetti torna al mattino, per cui se ci dovesse realmente essere un programma che prenderà il posto di Pomeriggio 5, avrà un altro giornalista o un’altra giornalista al timone.