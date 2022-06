Andrea non è la scelta di Veronica, Tina Cipollari in lacrime: “Ci ho sperato fino alla fine”

Ultima puntata di Uomini e Donne oggi, 1 giugno 2022, e ultima scelta di stagione. E’ toccato a Veronica, arrivata al gran finale, con le ormai famose sedie rosse, con Andrea e Matteo, i corteggiatori che più l’hanno colpita. La scelta di Veronica è ricaduta, come era più che prevedibile su Matteo anche se molti, nello studio di Canale 5, facevano il tifo per Andrea. Tra loro anche Tina Cipollari che non ha potuto fare a meno di commuoversi. Andrea infatti, dopo aver saputo di non essere la scelta di Veronica, con grande gentilezza l’ha ringraziata per il percorso insieme. Ha spiegato di averci creduto fino alla fine ma che forse, nel suo cuore, ha sempre saputo che non sarebbe stato lui il ragazzo scelto. Ha parlato di non detti, di gesti, di sguardi, tutte cose che non erano indirizzate a lui ma a Matteo. Però si è impegnato, si è fatto conoscere, ha fatto il possibile per conquistarla e anche per questo, oggi le augura solo il meglio. Ha ringraziato tutte le persone che hanno fatto parte del suo percorso, da Tina a Maria de Filippi e ha speso delle belle parole per tutti Andrea, prima di baciare Veronica, di dirle che le vuole bene e di lasciare lo studio di Uomini e Donne.

Le lacrime di Tina Cipollari per Andrea

L’opinionista di Canale 5 non ha mai nascosto di fare il tifo per Andrea e lo ha ribadito fino all’ultimo quando ha ricordato a Veronica che si dovrebbe pensare più alla sostanza delle cose, anche nei sentimenti e non tanto alla cornice. Ma alla fine Veronica, ha seguito, come è giusto che sia, il suo cuore e ha deciso di scegliere Matteo. Tina ha quindi salutato commossa il corteggiatore, in lacrime: “Ho pianto per il tuo discorso ma anche perchè fino all’ultimo ho sperato che fossi tu la scelta” ha detto Tina Cipollari. Anche Ida Platano ha voluto dire la sua: “Andrea è un uomo, per me era lui la scelta”.