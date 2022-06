I saluti di Alberto Matano per l’ultima puntata de La vita in diretta: “L’amore vero vince sempre”

Ultima puntata più che ricca di emozioni anche per La vita in diretta quella del 3 giugno 2022. Sorrisi, risate e finalmente anche gli abbracci che mancavano da due anni. E’ bello vedere le lacrime ma è bello vedere anche i sorrisi e le emozioni di chi finalmente si sente di nuovo sicuro in un bacio, in una carezza da dare, in uno abbraccio di gruppo. Sono stati due anni difficili anche per chi tutti i giorni, come Alberto Matano, ha dovuto informare, andare in onda anche da solo in uno studio vuoto, continuare a raccontare. Ma finalmente si chiude forse, speriamo in modo definitivo un ciclo. E oggi, anche nell’ultima puntata de La vita in diretta è arrivata una ventata di positività in vista dell’estate e dell’autunno. A rendere tutto ancora più emozionante, la presenza di Mara Venier che, nello studio di Rai 1 ha fatto una dolce sorpresa ad Alberto Matano. Poi il grazie del conduttore a tutto il pubblico che ha reso La vita in diretta il programma più visto nella sua fascia oraria. Il grazie a tutta la squadra che lavora a La vita in diretta e in particolare agli inviati che, come ha ricordato Matano, sono sempre con la valigia in mano. Speriamo tutti che a settembre si torni con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di stare insieme e che la pandemia inizi a essere solo un ricordo.

L’arrivederci di Alberto Matano al pubblico de La vita in diretta

“Io di solito non dico molto ma questa volta ho scritto qualcosa perchè ci tengo” ha detto Matano dopo aver salutato tutta la squadra che lavora al programma di Rai 1. “Vi devo dire grazie perchè io vi ho sentiti davvero al mio fianco, questo è stato un anno importante per me” ha continuato commosso il conduttore che già prima aveva pianto in diretta per “colpa” di Mara Venier. Matano ha poi salutato tutto il suo pubblico dando l’arrivederci a settembre e ricordando che: “L’amore vero vince sempre.”