La dolce sorpresa di Mara Venier ad Alberto Matano prima delle nozze: è amicizia vera

Ultima puntata anche de La vita in diretta oggi, 3 giugno 2022. E come sempre, ci si emoziona. Ma non solo per i saluti e l’arrivederci a settembre. Questa volta è stata Mara Venier a sorprendere il suo amico Alberto Matano. Il giornalista l’avrebbe voluta ospite e le aveva chiesto se avesse impegni, Mara aveva risposto di non poterci essere. Ma alla fine, la conduttrice di Domenica IN gliel’ha fatta e si è presentata nello studio de La vita in diretta con un bel mazzo di girasoli. Matano non ha potuto trattenere le lacrime anche perchè insieme a Mara Venier, si sta preparando per un altro momento importantissimo della sua vita. Come svelato pochi giorni fa, nelle prossime settimane ( anche se la data è top secret) Matano sposerà il suo compagno. “Io non vado da nessuna parte per ora, lo sai che mi devo fermare a Roma” ha detto Mara Venier ricordando il prossimo impegno. Già perchè Mara, da grande amica di Alberto Matano, officerà la sua unione civile con il compagno storico. Sarà tutto riservatissimo.

E di questo matrimonio ha parlato anche Salvo Sottile: “Devo dire che sono molto dispiaciuto perchè non potrò esserci” ha detto il conduttore de I Fatti vostri. Non potrà essere in ferie o non potrà essere alla cerimonia? Non è dato sapere perchè Matano ha troncato sul nascere ogni frecciata sulle sue nozze!

La dolce sorpresa di Mara Venier ad Alberto Matano

“Se iniziamo così chissà dopo che succederà” ha detto Matano, emozionatissimo, proprio in vista di queste nozze. La notizia è trapelata pochi giorni fa e Matano, ha confermato tutto rilasciando delle brevissime dichiarazioni per FQ Magazine.

Mara Venier fa una sorpresa ad un Alberto Matano emozionato.L’amicizia vera esiste anche in quest’ambiente#LaVitaInDiretta https://t.co/RcXaQaJVnQ June 3, 2022

Il conduttore oggi, nonostante le battutine di tutti i presenti, dallo studio de La vita in diretta non si è voluto sbilanciare ma ha ringraziato Mara. E anche la Venier ha speso bellissime parole per il suo Alberto, ricordando che i veri amici si vedono soprattutto nei momenti più difficili e il giornalista, per lei c’è sempre stato.