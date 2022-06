Il grazie di Antonella Clerici arriva prima dell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno

Una soddisfazione immensa per Antonella Clerici perché il successo di E’ sempre mezzogiorno non è solo suo ma di tutta la sua squadra. Lo scrive nel post dove in anticipo ringrazia tutti. Antonella Clerici non ha atteso la fine dell’ultima puntata, non ha atteso che arrivasse il momento classico dei saluti, quelli da fare sui titoli di coda, all’ultimo istante. Una foto con tutta la sua squadra di E’ sempre mezzogiorno, con tutti e non solo con chi appare davanti alle telecamere ma con ogni collaboratore che per la prima volta appare nella cucina di Rai 1, nel bosco che la Clerici ha voluto credendoci fino in fondo. Nemmeno lei credeva che il successo sarebbe stato così grande ma, come ripete, è merito di tutti ma aggiunge anche altro.

Ultima puntata per Antonella Clerici ed E’ sempre mezzogiorno

“E’ stata una stagione straordinaria! Una squadra fortissima e coesa, condividendo vita e spettacolo, divertendoci insieme. Sono fortunata, un grande privilegio lavorare con voi. Domani ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno” è il suo commento alla foto con la squadra Rai di Milano, è il suo grazie a tutti e sottolinea che con loro condivide non solo lo spettacolo, il lavoro ma anche vita.

L’ha dimostrato più volte Antonella Clerici che sono una vera famiglia, che lei conosce bene le persone con chi lavora. Più volte non ha fatto solo gli auguri in diretta ma ha anche manifestato le emozioni che la legano alle persone che lavorano con lei a E’ sempre mezzogiorno. Squadra che vince non si cambia, oggi va in onda l’ultima puntata e si festeggia il gran successo, quello a cui non tutti credevano. E’ sempre mezzogiorno tornerà a settembre, forse con qualche novità ma di certo con tutti i protagonisti che il pubblico desidera rivedere ancora.