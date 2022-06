L’arrivederci di Salvo Sottile e Anna Falchi: I fatti vostri torna a settembre dopo una stagione d’oro

Si chiude con la puntata del 3 giugno 2022 una super edizione de I Fatti vostri e Anna Falchi e Salvo Sottile non possono che essere entusiasti del lavoro che è stato fatto da tutta la squadra del programma di Rai 2. I Fatti vostri è stato uno dei programmi più visti della rete ma non solo. Ha portato ascolti d’oro nella fascia mattutina in cui anche le altre reti hanno fatto benissimo ( arrivando anche negli ultimi giorni a pareggiare e a sorpassare Storie Italiane, il programma di Rai 1). Una missione che non era scontata, quella di Salvo Sottile che dopo anni di egemonia di Giancarlo Magalli ha preso il suo posto. E il risultato, non banale, è stato sicuramente eccellente. Non possono quindi che essere tutti raggianti e felici oggi per questa ultima puntata del programma di Rai 2 che chiude e dà l’arrivederci a settembre. “Sono entrato in punta di piedi” ha detto Salvo Sottile spiegando che non sapeva come sarebbe andata, cosa avrebbe trovato. E invece il risultato è stato eccellente. In una rete allo sbaraglio, come Rai 2, I Fatti vostri è stata una delle poche luci brillanti per l’azienda.

I Fatti vostri chiude: il programma di Rai 2 torna a settembre

E per la serie, squadra che vince non si cambia, Salvo Sottile e Anna Falchi torneranno a settembre. “Abbiamo bussato alla vostra porta e piano piano voi ci avete accolto, come in una grande famiglia” ha detto il giornalista. E poi non può che ringraziate il pubblico per gli ascolti: “Con il vostro entusiasmo e con il vostro affetto, ci avete fatto diventare la trasmissione più vista di Rai 2” ha detto Salvo Sottile. E poi ha commosso anche con il saluto finale, rivolto ai telespettatori e spiegando che la missione di un programma come I Fatti vostri è anche quella di tenere compagnia, di far sentire meno sole le persone che stanno a casa e se questa missione è stata compiuta, allora il programma acquista un senso.

Arrivederci quindi a settembre per una nuova stagione, per nuove storie, per nuove idee, per consigli e tanta musica. Per tutto quello che la piazza dei Fatti vostri regalerà anche nella prossima stagione al pubblico di Rai 2.