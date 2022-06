Lorenzo Branchetti torna su Rai 1 con Camper e per tutta l’estate

Lorenzo Branchetti è al settimo cielo e con lui i suoi fan, sta per tornare in tv, su Rai 1. Dal 6 giugno e per tutta l’estate, fino alla prima settimana di settembre farà parte del cast di Camper. A condurre il programma Tinto e Roberta Morise ma il cast è ampio. E’ da tempo che aspettavamo anche il ritorno di Lorenzo Branchetti su Rai 1 e finalmente quel momento è arrivato, anche se con un po’ di ritardo, anche se l’avremmo già visto volentieri in altri programmi e perché no con un ruolo più importante. Il suo entusiasmo arriva sui social: “È ufficiale: ritorno su Rai 1! Sarò per tutta l’estate uno degli inviati di CAMPER, nuovo programma in onda da lunedì a venerdì a mezzogiorno su Rai 1 condotto dai bravi Tinto e Roberta Morise , che vi mostrerà le tante bellezze della nostra bella penisola!” inizia così il post di Lorenzo Branchetti che come sempre ha tutto l’entusiasmo possibile per iniziare una nuova avventura.

Lorenzo Branchetti nel cast di Camper

“Io vi racconterò una volta a settimana alcune storie di emigrati italiani che nel periodo estivo tornano nei loro bei paesi d’origine – poi conclude – Sono davvero contento e come sempre ci metterò tutto l’entusiasmo possibile! A questo punto, è arrivato il momento di partire… col Camper”.

Si va in vacanza seguendo Rai 1 e Camper dal 6 giugno dal lunedì al venerdì alle 12.00 e non a caso il programma arriva dopo Antonella Clerici, prende il posto di E’ sempre mezzogiorno. Una squadra di inviati per Tinto e Roberta Morise con Elisa Silvestrin alla guida del camper, ogni settimana in una regione italiana diversa. Francesco Gasparri, Bianca Luna Santoro, Maria Elena Fabi, Monica Caradonna, Barbara Pedrotti, Fabrizio Manini e ovviamente Lorenzo Branchetti. Attendiamo il 6 giugno per partire tutti insieme.