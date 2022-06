Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo dal 6 giugno su Rai 2: come sarà

Vento di cambiamento su Rai 2 con un ritorno al passato. “Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo” è il nuovo programma in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì alle 19.50 circa, condotto da Drusilla Foer. Personaggio rivelazione dell’anno, anche in tv, la Foer conquista per la prima volta un programma tutto suo. L’abbiamo vista sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus, l’abbiamo vista al fianco di Carlo Conti ma questa volta tocca a lei, dimostrare tutta la sua versatilità con un programma che ha fatto la storia della tv in passato. Ma come sarà questa nuova edizione dell’Almanacco?

In mezz’ora di trasmissione la conduttrice rivisiterà lo storico programma della Rai, l’”Almanacco del Giorno Dopo”, format di grande successo che ha segnato la storia della TV italiana.

Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo: come sarà, le anticipazioni

In questa nuova chiave Drusilla affronterà temi che meritano una riflessione e un approfondimento, ma si divertirà anche con pennellate ironiche e sarcastiche date dalla sua personalissima interpretazione. Come nell’antico Almanacco ci saranno rubriche legate al Domani Avvenne, al Personaggio del Giorno Dopo, al sorgere del Sole ma anche nuove idee ispirate a curiosi esperti, a ospiti noti e a personaggi inediti che la conduttrice coinvolgerà nel corso delle puntate. Non mancheranno la musica e le canzoni che Drusilla, con l’aiuto del Maestro Loris Di Leo e del suo pianoforte, eseguirà sul filo di ricordi e suggestioni. Una cuoca, un linguista, un ispettore di studio e un cameraman saranno di volta in volta gli interlocutori di Drusilla.

Ultimo, ma non ultimo, un personaggio che coronerà il programma: sarà il piccolo Topo Gigio, che, in alcuni momenti, diverrà compagno della conduttrice con il suo ineguagliabile punto di vista ingenuo e infantile, su tematiche anche di rilievo. L’appuntamento quindi è per domani sera, su Rai 2 si cambia: niente serie tv, torna l’Almanacco per l’estate della rete.