Marco Liorni torna con Reazione a Catena: oggi 6 giugno 2022 la prima puntata

Non è estate senza Reazione a catena. E a dire il vero in questi giorni, la bella stagione si è fatta sentire eccome, con un caldo torrido che ha caratterizzato il ponte del 2 giugno in quasi tutta Italia. E se anche il clima ci avvisa, che l’estate sta entrando nel vivo, è davvero il momento di accendere la tv e sintonizzarsi su Rai 1 con la Sedicesima edizione di “Reazione a Catena”, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni . Tutto pronto per tornare a giocare con il quiz che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento è dal 6 giugno tutti i giorni alle 18.45, fino al 30 Ottobre.

Una novità per Reazione a catena: non si andrà in onda solo a settembre ma anche a ottobre per cui, L’eredità, dovrebbe fare il suo ritorno da novembre. Così facendo, anche la Rai, divide quasi in modo equo il pre serale, potendo tra l’altro contare su due cavalli di razza. Sia Reazione a Catena che L’eredità sono da sempre leader della loro fascia e negli ultimi anni, hanno incassato ascolti d’oro.

E visto che il programma si allunga, per chi volesse provare a mettersi in gioco, c’è ancora tempo per partecipare. Tutte le informazioni su come fare per partecipare come concorrenti sono disponibili sul sito: www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it

Reazione a catena: oggi 6 giugno 2022 la prima puntata della nuova edizione

Il preserale estivo conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. Ogni stagione sono più di 7.000 le diverse associazioni di parole da risolvere e indovinare. Ogni puntata 6 concorrenti, divisi in due squadre da 3, si contendono il montepremi tra “catene musicali”, “zip” e “intese vincenti”.



Oltre alla trasmissione televisiva, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale. Si parte quindi questa sera con nuove squadre e nuovi protagonisti che di certo conquisteranno il pubblico di Rai 1.



Prodotto nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, “Reazione a Catena” è un programma di Tonino Quinti, Francesco Ricchi, Stefano Santucci e di Ivo Pagliarulo. Scritto con Giancarlo Antonini, Simona Forlini, Christian Monaco, Alessandro Venditti e con Marzia Fiori Andreoni, Francesco Lancia, Alessandra Pagliacci, Simona Riccardi, Paolo Fichera. Scenografia Flaminia Suri; produttore Nadia Fede (fino al 1° Settembre poi Simona Fuso); regia Amedeo Gianfrotta.