Problemi di “seduta” per Roger anche a Pomeriggio 5: Barbara d’Urso fa finta di niente

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi, 7 giugno 2022 su Canale 5, si è parlato molto dell’Isola dei famosi, anche con gli ex protagonisti dell’ultima edizione. Tra gli altri, in studio, Barbara ha ospitato Guendalina Tavassi e Roger Balduino, rientrato da poco in Italia a causa di alcuni problemi di salute che lo hanno costretto al ritiro. Il modello brasiliano, non è ancora in gran forma, già lo aveva raccontato ieri sera in diretta a Ilary Blasi. La d’Urso però, che ieri non ha seguito la diretta dell’Isola, non era ben informata ed è sembrata cadere dalle nuvole quando il buon Roger ha spiegato che non riusciva più a stare seduto, forse avrebbe voluto alzarsi o lasciare lo studio. Il motivo è noto al pubblico che sta seguendo il reality di Ilary Blasi. Tra gli altri problemi, per Roger c’è stato anche quello legato all’emorroidi. Luxuria, presente in studio, ha provato a spiegare che non riesce a stare seduto, perchè sull’Isola queste cose, possono capitare! La conduttrice ha fatto finta di nulla, volendo probabilmente sorvolare sull’argomento, almeno così è sembrato dalle sue facce: “Ho capito, sei caduto, non riesci a stare seduto, ti sei fatto male” ha detto la d’Urso in diretta mentre il povero Roger, sofferente, sorrideva ma immaginiamo, avrebbe voluto alzarsi a razzo da quello sgabello.

Roger a Pomeriggio 5: pensa ancora a Estefania

Il bel modello poi ha raccontato di questa sua conoscenza, la storia con Estefania e ha spiegato di essere molto preso, non sa se si può definire amore ma è sicuro di essersi aperto con lei, fino a raccontarle cose molto private. Non sa che cosa succederà, non sa se ci sarà un futuro. All’inizio della sua intervista aveva dichiarato di non pensare nè a Beatriz, la sua ex, nè a Estefania ma poi, successivamente, ha detto che nel suo cuore, sente ancora qualcosa per la modella argentina e che potrebbe essere disposto a perdonare la naufraga, nonostante tutto…Staremo quindi a vedere che cosa succederà quando il reality finirà e anche la bella argentina tornerà in Italia.