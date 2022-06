Reazione a Catena riparte con il botto: ottimi ascolti per Marco Liorni

Grandi ascolti per la prima puntata di Reazione a catena nell’edizione 2022 del programma di Rai 1. Marco Liorni torna nel palinsesto di Rai 1 per portare una bella ventata di freschezza e allegria con la bravura delle due squadre protagoniste ( partenza con il botto anche in questo senso, visto che i campioni hanno vinto indovinando la parola finale già dalla prima puntata). E che il quiz di Marco Liorni piaccia moltissimo al pubblico della rete è cosa nota, tanto che la Rai ha deciso di prolungare la messa in onda di Reazione a catena che in questa stagione televisiva ci terrà compagnia fino al 30 ottobre 2022. E se il buongiorno si vede dal mattino, questa nuova edizione di Reazione a catena è iniziata alla grande con il 27 % di share. Ottimi numeri per la rete, con Avanti un altro staccato di 7 punti.

Ma vediamo adesso tutti i numeri del pre serale per capire come sono andate le cose.

Ottima partenza per Marco Liorni: ecco i numeri di Reazione a catena

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.380.000 spettatori (24.5%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.528.000 spettatori (27.7%). Il programma di Rai 1 non teme rivali.

Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 1.590.000 spettatori (17.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.371.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 l’incontro di qualificazione ai campionati europei Under 21 Italia-Lussemburgo ha raccolto 406.000 spettatori (3.9%) mentre Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 797.000 spettatori (5.2%). Non male questo risultato per il programma di Rai 2 andato in onda dalle 19,50 circa alle 20,30.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 335.000 spettatori con il 3.1%. CSI Miami ha ottenuto 615.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.928.000 spettatori con il 14%. Blob segna 821.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato.000 individui all’ascolto (%).