Estate in diretta si riprende subito la leadership: battuto Pomeriggio 5 alla seconda sfida

E’ durato pochissimo il primato di Pomeriggio 5: dopo il primo faccia a faccia che aveva visto la trasmissione di Barbara d’urso avere la meglio contro Estate in diretta, ecco che Rai 1 torna a riprendersi quello che da mesi è il suo primato nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18.45. Nel pomeriggio del 7 giugno 2022, la sfida viene vinta da Estate in diretta. Il programma condotto da Roberta Capua e Semprini torna a conquistare Il 17% di share. Seppur di pochissimo, Estate in diretta batte Pomeriggio 5 che lo ricordiamo, questa settimana saluterà il pubblico di Canale 5. Per Barbara d’urso infatti, è arrivato il momento di andare in ferie e tornare poi a settembre. E la conduttrice, in queste ultime puntate, lo ha ribadito più volte: “Ci stiamo per fermare ma già a fine agosto saremo di nuovo da voi” come a voler smentire le tante voci che davano per spacciato il suo programma, parlando di una ipotetica chiusura che però, non ci sarà.

Ma vediamo i numeri del pomeriggio del 7 giugno 2022.

Gli ascolti del pomeriggio: Estate in diretta batte Pomeriggio 5

Un vero testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 che nella giornata di ieri vede però il passaggio in testa di Estate in diretta. La puntata di ieri è stata vista da 1.406.000 spettatori medi al 17.3% share.

Su Canale 5 la puntata di Pomeriggio 5 in onda il 7 giugno 2022 porta a casa il 16.8% con 1.273.000 nella prima parte, seconda parte 16.9% con 1.375.000 e 15.1% 1.350.000 spettatori (ore 17.24/18.39).

Altre tre sfide e poi Estate in diretta avrà vita facile: con l’addio di Pomeriggio 5, il pubblico probabilmente si sintonizzerà su Rai 1 per seguire le news di cronaca e spettacolo in tempo reale. Canale 5 si spegne, mossa corretta?