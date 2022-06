I casi di Quarto Grado oggi 10 giugno 2022

Venerdì 10 giugno, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma di Rete 4, che per oltre un mese e mezzo si è occupato della guerra in Ucraina fornendo ai telespettatori le ultime notizie sull’invasione e sulle mosse della Russia, da qualche settimana è tornato invece a occuparsi esclusivamente di casi di cronaca, raccontando anche storie diverse ( come ad esempio le vicende del processo che ha visto protagonisti Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard). E questa sera, di che cosa si occuperà il programma, quali saranno i casi del 10 giugno 2022? Lo scopriamo con le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Quarto Grado anticipazioni: i casi di oggi, 10 giugno 2022





Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata con il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato esanime in un pozzo vicino a casa, la sera dell’11 maggio, a Toano (Reggio Emilia).

Gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo per il quale i familiari, prima indagati e poi scarcerati, avevano messo in vendita il suo trattore e i suoi oggetti agricoli. I legali di Silvia, la figlia di Pedrazzini e di Riccardo, suo genero, sono convinti che i due non abbiano nulla a che fare con la morte dell’uomo che appunto, come ha raccontato sua moglie, sarebbe deceduto per cause naturali. Ma perchè gettarlo nel pozzo? I due non hanno mai confermato di averlo fatto, come invece ha raccontato Marta, la moglie di Beppe, puntando appunto il dito contro sua figlia e suo genero.



Al centro della serata anche l’enigma sulla morte di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso.

Le indagini proseguono, anche se gli interrogativi restano gli stessi: omicidio o suicidio?

Ed ora ci si interroga anche rispetto un altro indizio: da dove provengono quei sacchi neri dentro i quali è stato ritrovato il cadavere della donna? Perchè Claudio, subito dopo il ritrovamento del cadavere di Liliana, ancora prima che Sebastiano la riconoscesse, ha parlato di sacchi neri? Appuntamento a stasera con altre interviste per scoprire i dettagli.