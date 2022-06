Gli ascolti del venerdì sera: Con il cuore nel nome di Francesco vince la serata

Un venerdì sera parecchio sottotono anche quello del 10 giugno 2022. Gli ascolti sono in pieno “clima estivo” molto bassi su tutte le reti in questo venerdì di giugno. Vince la serata, lo show benefico in diretta da Assisi, con Carlo Conti al timone dell’evento. Con il cuore, nel nome di Francesco supera i 2 milioni di spettatori e con il 17 % di share è il programma più visto del prime time. Una serata all’insegna della musica e dello spettacolo, con uno scopo, come sempre, benefico. Meritati quindi gli ascolti per il programma di Rai 1 ha chiaramente, l’obiettivo di raccogliere fondi grazie alla disponibilità di chi dona e anche di chi fa spettacolo.

Niente da fare per Canale 5 che, con la serie New Amsterdam si ferma ancora una volta sotto 1,5 milioni di spettatori ma questa settimana supera il 10% di share.

Ma vediamo nel dettaglio, tutti gli ascolti della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 10 giugno 2022: ecco i dati

Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha conquistato 2.396.000 spettatori pari al 17% di share Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.225.000 spettatori con il 9.5%

Su Rai2 NCIS ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.2% di share e NCIS Hawai’i 855.000 (5.3%). Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha catturato l’attenzione di 938.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 La Rapina del Secolo ha raccolto davanti al video 800.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 674.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su TV8 il match di Nations League Austria-Francia ha segnato il 3.8% con 645.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 537.000 spettatori (3.2%).