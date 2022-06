Sei sorelle sotto 1 milione fa flop: Mediaset sceglie bene Un altro domani

Niente da fare per Sei sorelle: la soap spagnola scelta da Rai 1 per l’estate dei suoi telespettatori non ha convinto il pubblico. La partenza non era stata malvagia, a dimostrazione che il pubblico non ha da subito bocciato la nuova proposta. Sei sorelle ha preso il posto de Il Paradiso delle signore, che ogni pomeriggio si avvicinava a 2 milioni di spettatori, nonostante la presenza di Uomini e Donne su Canale 5. E invece, questa settimana, da quando il programma di Maria de Filippi non c’era, nonostante quindi ci fosse un nemico più “semplice da battere”, Brave and Beautiful, gli ascolti non sono migliorati, anzi. In pochi giorni Sei sorelle ha perso oltre 600 mila spettatori e ieri, nella puntata del 10 giugno 2022 è scesa clamorosamente sotto il milione di spettatori. Questo potrebbe danneggiare e non poco, anche Estate in diretta nei prossimi giorni, visto che il pubblico dalle 16 in poi potrebbe cercare altro da vedere, senza poi ritornare su Rai 1. Non solo, anche la scelta di mandare in onda alle 14 le repliche di Don Matteo si sta dimostrando parecchio discutibile ( Don Matteo che è in replica anche in prime time, al giovedì, eppure di fiction storiche ce ne sarebbero se proprio si deve puntare sulle repliche).

Se quindi la Rai presto potrebbe dover correre ai ripari, sorride invece Mediaset. Puntando su Dos Vidas, Un altro domani in Italia, Canale 5 ha scelto la soap spagnola giusta. Il pubblico di Canale 5 infatti, come dimostrano gli ascolti di questa prima settimana, si è appassionato alla soap.

Vediamo i numeri.

Gli ascolti delle soap: Sei sorelle fa flop, bene le scelte di Canale 5

Più che fallimentari gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 con le repliche di Don Matteo con 825.000 spettatori (8.5%) nel primo episodio e 959.000 (11.7%) nel secondo. A seguire, Sei Sorelle che scende a picco con 923.000 spettatori (11.7%).

Di tutt’altro tenore gli ascolti di Canale 5. Beautiful parte con 2.143.000 spettatori (18.5%), doppiando Rai 1. Poi Una Vita prosegue con ottimi numeri: 2.090.000 spettatori con il 19.6% di share mentre Un altro Domani si porta al 20.1% con 1.822.000 spettatori. La striscia de L’Isola dei Famosi interessa a 1.577.000 spettatori (19.6%); Brave and Beautiful interessa a 1.597.000 spettatori (20.5%). Per il momento, numeri eccellenti per Canale 5.